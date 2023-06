San Giovanni Teatino, IL CAMMINO D’ABRUZZO

- Advertisement -

Interessante incontro quello tenutosi ieri pomeriggio presso la Sala Consiliare di Palazzo di Città a San Giovanni Teatino, che ha visto riuniti sindaci ed amministratori della Provincia di Chieti appartenenti al progetto Il Cammino d’Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. “Ringrazio di tutti i colleghi presenti e gli assessori delegati dai vari sindaci per essere stati presenti a questo importante incontro – aggiunge testualmente l’articolo online. In particolare ci tengo a ringraziare la dott.ssa Orietta D’Armi, presidente dell’Associazione e ideatrice del cammino, per aver indicato il nostro comune come Ente Capofila per la Provincia di Chieti – ha dichiarato il Sindaco Giorgio Di Clemente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. – Come amministrazioni siamo ora chiamati ad una seconda fase, ovvero quella di fornire il nostro patrocinio per poter consentire alle sentinelle dei vari territori di poter procedere con il posizionamento della segnaletica sugli ultimi 250 dei quasi 700km di questo meraviglioso percorso – Un cammino che permetterà di far conoscere, ai tantissimi viandanti che sceglieranno di percorrerlo, i luoghi più belli e suggestivi della nostra amata regione, promuovendo al contempo le specialità gastronomiche e le più antiche e affascinanti tradizioni, che ci rendono davvero il cuore verde e pulsante dell’Italia”.

