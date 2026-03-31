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San Giovanni Teatino, Il Consiglio Comunale approva la Rottamazione Quinquies

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Comune di San Giovanni Teatino, ultime dal sito web istituzionale:Il Consiglio Comunale di San Giovanni Teatino ha approvato venerdì scorso il “Regolamento per la Definizione Agevolata delle Entrate Comunali”, un provvedimento che offre ai cittadini la possibilità di regolarizzare debiti tributari e non riscossi, azzerando sanzioni e interessi grazie alla Legge n. 199/2025.Il regolamento, diviso in due parti, disciplina la definizione agevolata delle entrate in riscossione coattiva derivanti da ingiunzioni di pagamento e accertamenti esecutivi emessi entro il 31 dicembre 2023, riferiti al periodo dal 1° gennaio 2000 (capitale + spese esecutive, senza more e sanzioni). Include anche la regolarizzazione degli omessi versamenti rateali scaduti al 1° gennaio 2026 (solo imposta principale), con pagamenti in unica soluzione entro il 30 ottobre 2026 o in massimo 24 rate mensili (prima rata minima 200 euro entro il 30 ottobre).Le istanze devono essere presentate entro il 15 agosto 2026 al Comune o alle società S.G.T. Multiservizi Srl e SO.G.E.T. Spa; l’Ente comunicherà l’ammontare dovuto entro il 30 settembre 2026. Per i pagamenti dilazionati, il piano di ammortamento massimo è di 24 mesi: il contribuente, all’atto della domanda, stabilisce il numero di rate e la data mensile di versamento – riporta testualmente l’articolo online. Il pagamento della prima rata sospende procedure esecutive e garantisce l’esdebitazione, con obbligo di rinuncia a contenziosi pendenti. 

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio informativo del Comune di San Giovanni Teatino. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 09, anche sulle pagine del portale web del Comune di San Giovanni Teatino, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.sangiovanniteatino.ch.it

 

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