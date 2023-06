San Giovanni Teatino, Inaugurazione Oasi della Biodiversità

- Advertisement -

Comune di San Giovanni Teatino, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Alla presenza del Sindaco di San Giovanni Teatino Giorgio Di Clemente, degli Assessori Paola Zuccarini e Paolo Cacciagrano, del Presidente della San Giovanni Servizi srl Roberto Ferraioli e dell’Area Manager Marche e Abruzzo del Gruppo Igd dott.ssa Claudia Campli, con la partecipazione di circa 100 alunni delle classi 4^ e 5^ della Scuola Primaria di Dragonara, è stato tagliato il nastro di una nuova area realizzata nel parcheggio del Centro, che ospita le Case delle Api ed uno spazio verde, secondo i principi della biodiversità. “Orgoglioso di poter inaugurare un nuovo spazio a disposizione della comunità – ha esordito il Sindaco Giorgio Di Clemente, dopo aver accolto i tanti alunni che sono stati coinvolti in un’attività di osservazione ed una di didattica, con l’utilizzo della cera d’api, guidata da un esperto apicoltore – recita la nota online sul portale web ufficiale. – Sono stato positivamente avvolto dal grande entusiasmo che mi hanno trasmesso i bambini verso questo mondo delle api e colpito dalla loro grande conoscenza di questi piccoli e preziosi animali; senza di loro non avremmo sulle nostre tavole tanti cibi, visto che da loro, come impollinatori, dipende il 75% dei tipi di colture alimentari ed il 90% dei fiori selvatici e la realizzazione di molti medicinali di origine vegetale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Per questo abbiamo il dovere di proteggerle e di trasmettere il valore e l’importanza della biodiversità alle nuove generazioni – aggiunge la nota pubblicata. Un ringraziamento importante al Centro d’Abruzzo, in particolar modo alla dott.ssa Campli, per la grande attenzione e sensibilità che pongono su queste tematiche; sono partner fondamentali per la nostra Amministrazione Comunale al servizio dei cittadini”. “Negli scorsi mesi – ha dichiarato l’Area Manager del Gruppo Igd Siiq S.p.A. Claudia Campli – in occasione della certificazione Breem, il Centro d’Abruzzo ha deciso di riqualificare un’area del Parcheggio Gran Sasso, inserendo un percorso di piante autoctone e due Bee hotel. Le case della Api sono state prodotte da Apiculturaurbana di Beppe Manno da anni impegnato nel Bee-Safe – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Con questa inaugurazione parte ufficialmente un percorso di visite guidate per le scuole, per le famiglie e per tutti i cittadini che vorranno venire a scoprire l’infinita bella di questo mondo”.

