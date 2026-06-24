San Giovanni Teatino, Incendi boschivi: dichiarato lo stato di grave pericolosità in Abruzzo fino al 15 ottobre 2026

San Giovanni Teatino, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:La Regione Abruzzo ha dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale nel periodo compreso tra il 22 giugno e il 15 ottobre 2026.Il provvedimento, adottato con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 01/APC/2026, mira a rafforzare le attività di prevenzione e contrasto agli incendi durante la stagione estiva, a tutela del patrimonio ambientale e boschivo regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Contestualmente, è stata fissata l’apertura della Campagna Antincendio Boschivo 2026 dal 6 luglio al 13 settembre 2026, salvo eventuali proroghe o anticipi legati all’andamento delle condizioni meteorologiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Durante il periodo di massima pericolosità sono in vigore specifici divieti e prescrizioni nelle aree boscate e nelle zone a rischio incendio – riporta testualmente l’articolo online. In particolare è vietato accendere fuochi, utilizzare strumenti che possano produrre scintille o fiamme, gettare mozziconi o materiali accesi e compiere qualsiasi attività che possa favorire l’innesco di incendi.Si ricorda inoltre che dal 1° giugno al 30 settembre è vietata l’accensione di fuochi entro 200 metri dal margine dei boschi, salvo specifiche deroghe previste dalla normativa regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. La Regione Abruzzo invita cittadini, operatori agricoli, escursionisti e tutti i frequentatori delle aree verdi a osservare con la massima attenzione le prescrizioni previste e a collaborare nella prevenzione degli incendi boschivi.Per segnalare incendi o situazioni di pericolo è attivo il numero verde gratuito della Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP): 800 861016.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal Comune di San Giovanni Teatino e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche mediante il sito internet del Comune di San Giovanni Teatino, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.sangiovanniteatino.ch.it