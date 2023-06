San Giovanni Teatino, Intervento di riqualificazione di Via Lisbona

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di San Giovanni Teatino attraverso il portale web istituzionale:

Ultimati i lavori di pavimentazione di Via Lisbona, nell’ambito dell’intervento di riqualificazione per una somma stimata di circa 100mila euro – aggiunge testualmente l’articolo online. I lavori hanno previsto la sistemazione delle aree di proprietà comunale acquisite tramite convenzioni urbanistiche, l’implementazione della pubblica illuminazione, la sistemazione di un area parcheggio e la realizzazione di un muretto di contenimento della scarpata laterale – Si provvederà alla modifica della viabilità del primo tratto di Via Lisbona per circa 80mt, predisponendo un doppio senso di marcia – Da ultimare ancora alcuni piccoli lavori di completamento dell’intervento, come la segnaletica stradale –

