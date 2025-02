San Giovanni Teatino, LAVORI DI RIPRISTINO DELLE BUCHE STRADALI IN VIA VICENZA – DISCIPLINA DEL TRAFFICO

Comune di San Giovanni Teatino, ultime dal sito web istituzionale:Al fine di garantire l’esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori di risanamento buche e ammaloramenti stradali in Via Via Vicenza nel tratto dal civico n.37 all’incrocio con Via Amendola nel giorno 4 febbraio 2025 dalle ore 8.00 alle ore 17.00, la circolazione stradale, in deroga a quella esistente, è così di seguito disciplinata: L’istituzione di un senso unico alternato di marcia regolato a mezzo semaforo e/o “movieri” nel tratto di strada interessato; L’isituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione veicolare nei tratti di strada di cui sopra In allegato l’ordinanza completa

