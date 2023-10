San Giovanni Teatino, LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA ALDO MORO

Comune di San Giovanni Teatino, ultime dal sito web istituzionale:

Sono in corso di esecuzione i lavori di completamento della riqualificazione del tratto stradale di Via Aldo Moro che vanno dalla rotonda “aria”’alla rotonda “fuoco”. In questi giorni sono partiti i lavori per la pubblica illuminazione che vedrà il posizionamento di venti punti luce per un costo complessivo di intervento pari a €87.000,00. ”Entro la fine dell’anno avremmo finalmente anche questo tratto di strada illuminato ed a breve – ha dichiarato il Sindaco Giorgio Di Clemente durante un sopralluogo nella zona dei lavori – saranno appaltati nuovi lavori di pubblica illuminazione, gia’ finanziati, che interesseranno altre zone della nostra città.”

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal Comune di San Giovanni Teatino e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche sulle pagine del portale web del Comune di San Giovanni Teatino, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.sangiovanniteatino.ch.it