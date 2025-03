San Giovanni Teatino, Le città bianche, alla scoperta della Puglia

San Giovanni Teatino, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Il Comune di San Giovanni Teatino, settore Politiche sociali, rende noto il programma del soggiorno ricreativo per anziani del 9, 10 e 11 aprile 2025 alla scoperta della città bianche della Puglia – viene evidenziato sul sito web. Questo il programma: 1° giorno : PARTENZA – POLIGNANO A MARE – CISTERNINO (guida mezza giornata) Ritrovo dei signori partecipanti nel luogo convenuto Sistemazione in bus e partenza per Polignano a Mare – Sistemazione in navetta privata, e partenza per il centro di Polignano – aggiunge testualmente l’articolo online. Incontro con la guida e visita del suggestivo borgo, costruito su uno sperone di roccia a picco sul mare, armonizzato dal color bianco delle case, è definito uno dei centri storici più belli della Puglia – si apprende dal portale web ufficiale. Nota località per aver dato i natali a Domenico Modugno – Pranzo libero – riporta testualmente l’articolo online. In serata trasferimento in hotel, sistemazione, cena e pernottamento – riporta testualmente l’articolo online. 2° giorno : ALBEROBELLO – LOCOROTONDO – MARTINA FRANCA (guida intera giornata) Prima colazione in hotel, partenza per Alberobello la città dei trulli, patrimonio mondiale dell’Unesco – riporta testualmente l’articolo online. Il nome deriva dal tardo greco τρούλος, ovvero cupola, e indica delle antiche costruzioni coniche in pietra a secco di origine preistorica – viene evidenziato sul sito web. La pietra usata era ricavata dalle rocce calcaree dell’altopiano delle Murge – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Pranzo in ristorante – si apprende dalla nota stampa. Si prosegue per Locorotondo, tranquillo borgo adagiato su un’altura è composto da casette bianche in muratura dal tetto aguzzo e spiovente, le tipiche cummerse, che evocano le sembianze di un villaggio del nord Europa – si legge sul sito web ufficiale. Disposte in senso circolare intorno al centro, le casette sono circondate dal celebre balcone, il cosiddetto “lungomare” il cui nome non deve ingannare perché ci si trova in mezzo alle colline – Si prosegue per Martina Franca cuore della Valle dell’Itria, definita la città del barocco per la forte presenza di edifici di questo periodo storico – recita il testo pubblicato online. Rientro in hotel, cena e pernottamento – recita il testo pubblicato online. 3° giorno : CISTERNINO – TRANI (guida intera giornata) Prima colazione in hotel, partenza per Cisternino, scenograficamente eretto su un gradone calcareo della Murgia a dominio della Valle d’Itria – viene evidenziato sul sito web. Pranzo in hotel. Dopo pranzo partenza Trani, caratteristico centro adagiato sul mare dominato, dal castello e dalla cattedrale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Al termine partenza per il rientro in sede – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Cena libera – si apprende dal portale web ufficiale. QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 300,00 per residenti, € 365 per non residenti (ove vi sia disponibilità) Requisiti di partecipazione: avere un’età minima di 60 anni (compiuti o da compiere nell’arco dell’anno) per le donne e 65 per gli uomini, con la possibilità di partecipazione del coniuge o convivente che non avesse compiuto l’età stabilita, a condizione che l’altro coniuge possegga il predetto requisito dell’età. Viene comunque consentito l’accesso ai diversamente abili, adulti, con una percentuale di invalidità pari al 100% ed eventuale relativo accompagnatore – recita la nota online sul portale web ufficiale. In caso di disponibilità di posti, è possibile ammettere alla partecipazione anche i non residenti previo pagamento della quota completa – si legge sul sito web ufficiale. La quota comprende Viaggio in bus gran turismo, dotato di ogni conforts – Incluso Ztl, parcheggi per bus turistici Sistemazione in hotel 4 stelle, a Cisternino – in camere a base doppia, con servizi privati Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno Servizio navetta per raggiungere il centro di Polignano a Mare A/R Tassa comunale alberghiera Servizio guida : ½ giornata per Polignano Servizio guida : 2 intere giornate Assistenza telefonica per gruppi in viaggio operativa 24 ore su 24 Assicurazione di Responsabilità Civile Professionale, – Assicurazione viaggi Tour Operator: assistenza medico sanitaria con estensione Covid – Polizza assicurativa Fondo Garanzia – Tutto quanto indicato nella voce la quota comprende Per informazioni: Responsabile del Servizio Dott.ssa Maria Alsena La Torre: 08544446205

