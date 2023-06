San Giovanni Teatino, MEMORIAL “ANTONIO NEL CUORE”

Comune di San Giovanni Teatino, ultime dal sito web istituzionale:

Grande partecipazione e tanta commozione ieri a San Giovanni Teatino per il raduno organizzato ieri mattina dal Deltamania Club con il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale, in memoria del caro concittadino Antonio Pagniello, scomparso prematuramente due anni fa – “Chi ha avuto il piacere e l’onore di conoscere il caro Antonio – ha dichiarato con grande commozione il Sindaco Giorgio Di Clemente nel saluto alla famiglia ed ai partecipanti – non potrà mai dimenticarlo – aggiunge testualmente l’articolo online. Le sue doti positive sono innumerevoli e nonostante il percorso della sua vita sia stato breve qui su questa terra,ha lasciato in noi tutti una scia di bellezza e bene – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Antonio resterà sempre nei nostri cuori e accompagnerà la sua cara famiglia da lassù, perche’ la sua presenza e’ viva nei cuori di chi lo ama”. Dopo un minuto di silenzio nella memoria del caro Antonio, il Sindaco, insieme con l’Assessore Paolo Cacciagrano ed il consigliere Luciano Marinucci, ha consegnato alla famiglia una targa ricordo a nome di tutta l’Amministrazione di San Giovanni Teatino – aggiunge testualmente l’articolo online.

