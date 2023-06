San Giovanni Teatino, NONNI TECNOLOGICI

- Advertisement -

San Giovanni Teatino, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Il sindaco Giorgio Di Clemente, insieme ai consiglieri comunali Sabrina Gentile e Michele Ranni, presso il Centro Sociale San Rocco delle Piane, nella cerimonia di chiusura di Sabato 27 Maggio, ha consegnato un attestato di partecipazione ai 35 pensionati che, dallo scorso marzo, hanno frequentato il corso gratuito “Nonni tecnologici”, tenuto da Mario Bisceglie, dell’associazione culturale Mondo Digitale – si apprende dalla nota stampa. L’iniziativa, voluta dall’Amministrazione Comunale, è stata molto sentita da tutta la cittadinanza tanto che, in soli pochi giorni, tutti i posti sono stati prenotati – Durante gli 8 appuntamenti sono stati affrontati molti argomenti come l’utilizzo dello smartphone, il mondo di internet, i social network, la posta elettronica e la messaggistica – viene evidenziato sul sito web. “I nonni erano molto emozionati e alcuni di loro hanno detto di sentirsi come al diploma delle elementari – ha dichiarato il sindaco Di Clemente – . L’iniziativa ha riscosso davvero molto successo, per questo stiamo già pensando ad una prossima edizione – si apprende dalla nota stampa. Un ringraziamento al maestro Mario Bisceglie, che con pazienza e con grande empatia ha saputo insegnare ai nonnini il mondo del digitale” “Con un linguaggio spiegato in maniera semplice ho avvicinato gli allievi alle nuove tecnologie – ha detto l’esperto insegnante Mario Bisceglie – . Durante le otto lezioni gli over sessanta sono stati attenti, hanno preso appunti, partecipando con assiduità a tutte le lezioni – precisa il comunicato. Ci vuole tanto poco per non far sentire gli anziani emarginati da questa società che fonda tutto su internet e grazie alla sensibilità di questa amministrazione abbiamo abbattuto questa barriera”.

