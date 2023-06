San Giovanni Teatino, Ordine al Merito della Repubblica Italiana

- Advertisement -

Venerdì 2 Giugno u.s., in occasione della Festa della Repubblica, alla presenza di autorità civili e militari, il Prefetto di Chieti S.E. Mario Della Cioppa ha consegnato, presso la Villa Comunale di Chieti, insieme al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Col. Michele Iadarola e l’Assessore Comunale dott. Paolo Cacciagrano, le Onorificenze dell’Ordine di Merito della Repubblica Italiana rilasciate direttamente dal Presidente della Repubblica, a due nostri concittadini, il Luogotenente C.S. della G.D.F. Vincenzo Foscari e l’Ispettore Sup. della Polizia di Stato Marco Natale – si apprende dalla nota stampa. “Onorato di avere tra di noi due nuovi Cavalieri della Repubblica, che hanno ricevuto il giusto riconoscimento per il loro servizio svolto al servizio della nostra nazione”, così il Sindaco Giorgio Di Clemente – si apprende dalla nota stampa.

