lunedì, Dicembre 8, 2025
HomeEventi e CulturaSan Giovanni Teatino ospita ‘Armonie d’Autunno e d’Inverno’ dal 7 dicembre
Eventi e Cultura

San Giovanni Teatino ospita ‘Armonie d’Autunno e d’Inverno’ dal 7 dicembre

Torna la Rassegna Concertistica “Armonie d’Autunno e d’Inverno – La Stagione dei Classici”. L’Associazione Ancestral Chamber Music APS ETS annuncia con entusiasmo la II edizione della rassegna concertistica “Armonie d’Autunno e d’Inverno – La Stagione dei Classici”, che si svolgerà dal 7 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026 in diversi Comuni dell’Abruzzo, con San Giovanni Teatino come Comune capofila. Questa edizione presenterà un ricco cartellone di eventi, creando un percorso musicale all’insegna di concerti, spettacoli, tradizione e innovazione. Tra i momenti salienti, ci sarà il “Christmas Rock Tour”, un’affascinante tournée che toccherà diverse località abruzzesi, con l’ACM Orchestra Live e vari vocalist dal 7 dicembre al 4 gennaio. Il programma offrirà un mix coinvolgente, che includerà tradizionali canti di Natale italiani e internazionali, celebri brani Disney, arrangiamenti pop-rock dei Vocalist ACM, selezioni da musical internazionali e repertori classici sacri e contemporanei. I Maestri Marco Vignali e Emanuele Rosa dirigeranno l’orchestra e i vocalist, portando la magia delle festività nelle piazze, chiese e spazi culturali della regione. Il cartellone è pensato per coinvolgere persone di tutte le età, promuovendo una comunità unita attraverso la musica. Il Presidente Angelo Centofanti e la Direttrice Artistica Maria Chiara Papale hanno dichiarato: “Siamo profondamente felici e orgogliosi di presentare la seconda edizione della rassegna. Questo cartellone rappresenta il risultato di un lavoro intenso, condiviso e appassionato, che unisce tradizione e innovazione.” I prossimi appuntamenti confermati includono concerti a Pescara il 17 dicembre, a Guardiagrele il 27 dicembre, a Rosciano il 28 dicembre, a San Giovanni Teatino il 29 dicembre, a Fara San Martino il 1 gennaio e a Elice il 4 gennaio. Gli organizzatori invitano tutti a partecipare a questa stagione ricca di emozioni, qualità e armonia.

