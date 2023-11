San Giovanni Teatino, POLO DELL’INFANZIA VIA CIAFARDA

Comune di San Giovanni Teatino, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Questa mattina il Sindaco Giorgio Di Clemente, insieme ad alcune bambini e bambine della Scuola dell’Infanzia di Largo Wojtyla dell’ Istituto Comprensivo GalileoGalilei di San Giovanni Teatino, ha posto la prima pietra per la costruzione del secondo lotto del Polo dell’Infanzia in Via Ciafarda – si legge sul sito web ufficiale. Insieme al Sindaco, agli Assessori Paolo Cacciagrano e Gabriella Federico ed alla Consigliera Comunale Sabrina Gentile, tante le autorità intervenute per celebrare insieme la partenza dei lavori che prevedono un appalto da quasi 3 milioni e mezzo di euro, finanziato dai Fondi #PNRR : il consigliere regionale Mauro Febbo, delegato dal Presidente Marco Marsilio, la dott.ssa Rossana Buono (referente del Progetto Scolastico 0-6 dell’Ufficio Scolastico Provinciale), la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo di San Giovanni Teatino Prof.ssa Francesca Di Tecco – aggiunge testualmente l’articolo online. Accanto a loro la Responsabile del Settore III dei Lavori Pubblici arch. Assunta Di Tullio, il direttore dei Lavori Arch. Danila Ferrari, il Rup Arch. Enrico Vecchiotti ed i responsabili e progettisti dell’impresa aggiudicatrice dell’appalto, che avranno il compito di consegnare i lavori entro la fine del 2025. “La gioia e l’orgoglio oggi la fanno da padrona -ha dichiarato il Sindaco Giorgio Di Clemente, visibilmente sorridente e commosso di fronte ai bambini ed alle autorità presenti – Oggi scriviamo la prima pagina della scuola del futuro, guardando negli occhi questi bambini che rappresentano il nostro futuro e per i quali, dopo aver progettato, realizziamo qualcosa di davvero grande e innovativo – recita il testo pubblicato online. Ringrazio il nostro Istituto Comprensivo nella persona della Dirigente, per aver accolto e condiviso questo progetto e tutti quelli che hanno lavorato per poterlo consegnare all’impresa che dalla prossima settimana inizierà a costruirla, mattone dopo mattone, rendendola così realtà. Questo edificio si affiancherà a quello già esistente, che nell’ultimo periodo è stato oggetto di critiche, completando così il polo didattico – recita il testo pubblicato online. Noi come amministratori siamo qui per operare, per realizzare ed anche per prenderci eventuali richiami, quando questi sono però costruttivi e non distruttivi, perché una cosa è certa: vogliamo esser costruttori di un futuro innovativo per la nostra città e per le nuove generazioni – precisa il comunicato. Desidero ringraziare la nostra Regione Abruzzo, oggi presente con il consigliere Mauro Febbo, per la vicinanza che dona a tutti i nostri progetti e desidero ringraziare anche il nostro Governo Italiano, perché grazie a i fondi del PNNR possiamo realizzare grandi infrastrutture come questa e come quella della nuova mensa scolastica, per la quale a breve poseremo la prima pietra per dare inizio ai lavori – precisa la nota online. In questo nuovo plesso garantiremo l’istruzione da 0 a 6 anni, grazie all’innovativo metodo didattico Malaguzzi – precisa il comunicato. Da qui i nostri alunni, residenti e non, proseguiranno il loro percorso di studi negli altri istituti scolastici presenti sul nostro territorio che, contrariamente a quanto scrivono quelli che definisco “leoni da tastiera”, godono di ottima salute – Gli interventi di manutenzione ordinaria, necessari per ogni edificio pubblico, vengono effettuati costantemente, grazie al lavoro sinergico tra i nostri uffici e la direzione scolastica – Abbiamo plessi nei quali possiamo ospitare in sicurezza i nostri alunni – precisa la nota online. Chiedo a tutti i cittadini di continuare a seguire ogni nostro passo, perché con orgoglio ribadisco che siamo qui per voi e continueremo a lavorare per il benessere di tutta la comunità” “Questa mattina, oltre a mettere in posa la prima pietra di un edificio scolastico, stiamo di fatto scrivendo un pezzo di storia della nostra città – prosegue l’Assessore Paolo Cacciagrano – riporta testualmente l’articolo online. – Questa scuola è stata infatti pensata per voi bambini in tutto e per tutto; grazie all’appoggio dell’istituzione scolastica, per il quale mi preme ringraziare la Dirigente Professoressa Francesca Di Tecco e la prof.ssa Rossana Buono della Direzione Provinciale dell’Ufficio Scolastico che è responsabile del progetto scolastico 0-6, è stato possibile per la nostra Amministrazione Comunale portare qui a San Giovanni Teatino un nuovo metodo didattico, che si basa sul grande pedagogo Loris Malaguzzi – aggiunge la nota pubblicata. Partito da Reggio Emilia negli anni 80, si è diffuso ovunque a livello internazionale, tanto è vero che giungono da tutto il mondo per imparare questa nuova metodologia promossa da Reggio Children. Si tratta di un metodo didattico che vede al centro il bambino, che è ritenuto il migliore insegnate di sé stesso, ovviamente coadiuvato dalle maestre e dalle famiglie – si apprende dalla nota stampa. Il bambino diventa così davvero il terzo educatore – si apprende dalla nota stampa. Anche la struttura è pensata in maniera assolutamente innovativa con un grande spazio centrale, dove poter riunire bambini, docenti e famiglie, con le aule tutte intorno; una grande luminosità interna garantita da ampie vetrate ed un’area verde posta sopra la struttura al posto del tetto completeranno quest’opera – si legge sul sito web ufficiale. Per tutto questo come Assessore alla pubblica istruzione sono molto orgoglioso, ma credo di rappresentare l’orgoglio di tutta l’Amministrazione Comunale che oggi sta ponendo la prima pietra non solo di un nuovo plesso didattico, ma di un nuovo modo di fare didattica a scuola”. “Orgogliosa di questa iniziativa perché la struttura realizzata permetterà di realizzare un discorso per noi fondamentale, ovvero quella dell’innovazione tecnologica e didattica e permetterà di aggiungere un tassello prezioso al discorso della continuità nell’istruzione e nella formazione”, così la Dirigente Scolastica Prof.ssa Francesca Di Tecco – aggiunge testualmente l’articolo online. La cerimonia si è conclusa con la benedizione della prima pietra posata dai bambini e dal Sindaco da parte del vice parroco di Sambuceto – recita il testo pubblicato online.

