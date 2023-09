San Giovanni Teatino, PRIMA EDIZIONE FESTA DELLA BIRRA A SAN GIOVANNI TEATINO

San Giovanni Teatino, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Il Comune di San Giovanni Teatino intende reperire proposte per l’organizzazione e la realizzazione della prima edizione della Festa della Birra in programma dal 27 Settembre al 1 Ottobre 2023 in località Piazza San Rocco – Al fine di individuare idoneo soggetto specializzato per l’organizzazione e la gestione operativa dei servizi necessari alla buona riuscita dell’evento, tutte le associazioni, cooperative operanti nel settore della cultura, dello spettacolo e dell’organizzazione di eventi, operatori economici in possesso dei requisiti di ordine generale e che non si trovino in alcuna delle cause di esclusione previste dagli artt. 94-98 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs 36/2023) e che intendano ideare e/o organizzaretale iniziativa sono invitati a presentare la loro proposta seguendo le modalità indicate nell’ Avviso Pubblico (in allegato insieme con il modulo di domanda)

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Comune di San Giovanni Teatino. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 07, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di San Giovanni Teatino, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.sangiovanniteatino.ch.it