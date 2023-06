San Giovanni Teatino, Primo Motomemorial “Michele Galizia”

- Advertisement -

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di San Giovanni Teatino attraverso il portale web istituzionale:

Il giorno 24 GIUGNO 2023, il gruppo de “LO SPIRITO MOTOCICLISTICO” organizza il 1° Motomemoria “Michele Galizia”, un evento motociclistico di beneficenza – si legge sul sito web ufficiale. Anche il Comune di San Giovanni Teatino sostiene l’evento che partirà dal Piazzale della Scuola di Dragonara, punto di incontro dei bikers. Il programma prevede: Un percorso mozzafiato, per esplorare l’Abruzzo e le sue meraviglie: Dalla “MAJELLA” alla spettacolare “COSTA DEI TRABOCCHI” Degustazione di prodotti tipici presso “L’Abbazia di San Giovanni in Venere” in Fossacesia Food & Drink presso la splendida cornice archeologica dell’Anfiteatro “LA CIVITELLA” Intrattenimento Musicale Videoconferenza con LORIS CAPIROSSI Asta benefica “APPAREL PILERI MOTORSPORT” L’intero ricavato sarà devoluto alle Associazioni Autismo Abruzzo onlus e “La Mototerapia” Per info e iscrizioni : www.lospiritomotociclistico – altervista – si legge sul sito web ufficiale. org

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal Comune di San Giovanni Teatino e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di San Giovanni Teatino, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.sangiovanniteatino.ch.it