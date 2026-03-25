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Attualità

San Giovanni Teatino, Programma Io studio, erogazione borse di studio per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado (a.s. 2025/2026)

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Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di San Giovanni Teatino attraverso il portale web istituzionale:Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, nell’ambito del Programma “Io studio” istituito dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca il “Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allostudio”, la Regione Abruzzo, con Determinazione n. 58/DPG021 del 24/02/2026, ha provveduto ad approvare gli indirizzi operativi per la formazione degli elenchi dei potenziali aventi diritto ad accedere a borse di studio per l’anno scolastico 2025/2026 indirizzate a studenti delle scuole secondarie di secondo grado per l’acquisto di libri di testo, mobilità e trasporto, nonché per l’accesso a beni e servizi di natura culturale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Lo studente dovrà essere:–residente in Abruzzo;– iscritto/a nell’anno scolastico 2025/2026 e frequentante alla data di presentazione della domandaun istituto della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione (SIDI);– appartenente ad un nucleo familiare con ISEE 2026 da € 0,00 a € 10.000,00.La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12:00 del 10 aprile 2026, corredatadalla documentazione di cui sopra, mediante:– consegna al protocollo di questo Ente;– invio tramite PEC In allegato avviso e modulistica

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di San Giovanni Teatino. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 10, anche sulle pagine del portale web del Comune di San Giovanni Teatino, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.sangiovanniteatino.ch.it

 

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