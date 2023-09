San Giovanni Teatino, Raccolta Differenziata. Dal 1 ottobre il secco residuo verrà raccolto una volta a settimana.

San Giovanni Teatino, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Pannolini e pannoloni continueranno ad essere raccolti il lunedì ed il venerdì, mentre dal 1 ottobre il secco residuo verrà raccolto una volta a settimana solo il lunedì mattina – viene evidenziato sul sito web. In linea con la Direttiva Europea che ha fissato per tutti gli Enti Locali l’obiettivo ambizioso di inviare in discarica, entro il 2035, al massimo il 10% dei rifiuti urbani e visto che già da tempo, in diversi comuni italiani e regionali la raccolta dell’indifferenziato si effettua al massimo una volta a settimana, anche il Comune di San Giovanni Teatino ha deciso, in accordo con la San Giovanni Servizi di fare questa scelta, aderendo con convinzione ai processi di trasformazione dell’Agenda 2030 che richiedono azioni concrete e attente da parte di tutti, nella riduzione dei rifiuti indifferenziati – precisa il comunicato. “Anche noi dobbiamo fare la nostra parte – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Lo dobbiamo al futuro delle nuove generazioni”, così il Sindaco Giorgio Di Clemente, l’Assessore all’Ambiente ed alla Transizione Ecologica Gabriella Federico e il Presidente della S.G.S. Roberto Ferraioli, nella lettera che accompagna il volantino che sarà presto distribuito a tutta la cittadinanza – si legge sul sito web ufficiale.

