San Giovanni Teatino, Raddoppio Ferroviario Pescara-Roma. Soddisfazione del Sindaco e dell’Amministrazione per aver raggiungo l’obiettivo dell’interramento, ad oggi, di minimo 540mt della linea sul territorio di San Giovanni Teatino.

San Giovanni Teatino, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

“Soddisfatto e orgoglioso – aggiunge testualmente l’articolo online. Questa sono le due parole principali che mi risuonano da ieri, dopo l’incontro a Roma con i vertici della nostra amministrazione regionale e con quelli della RFI – così il Sindaco Giorgio Di Clemente al termine dell’incontro di ieri a Roma – si apprende dal portale web ufficiale. Le nostre richieste, finalmente, dopo tanti incontri, riunioni e dibattiti, sono state quasi totalmente accolte – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Avere raggiunto l’obiettivo di un interramento di almeno 540mt della linea ferroviaria che oggi attraversa la nostra città per collegare Pescara a Roma, per la quale è previsto un raddoppio per la velocizzazione e che rischiava di dividere San Giovanni Teatino con innalzamento di barriere antirumore di quasi 6 metri, è qualcosa di emozionante ed una bellissima notizia per tutti i nostri concittadini – precisa la nota online. Lo stesso interramento inizierà da Via Pertini, nella zona centrale, attraverserà Corso Italia per iniziare la risalita dopo 150mt. Possiamo dire finalmente che la vivibilità della nostra città è salva – si apprende dal portale web ufficiale. Voglio ringraziare tutta la direzione generale di RFI, i tecnici per il proficuo lavoro di progettazione svolto per venire incontro alle nostre richieste, il nostro progettista l’ing. Ivo Vanzi, che ha promosso uno studio di fattibilità per dimostrare la possibilità dell’interramento nel nostro territorio, l’Avvocato Francesco Vetrò, la nostra responsabile di Settore Arch. Assunta Di Tullio – Un ringraziamento particolare va al presidente Marsilio per aver mediato e portato avanti la nostra linea per il bene del territorio, al direttore del settore ferro Enrico Dolfi, al consigliere regionale Mauro Febbo ed a tutti i colleghi della politica regionale e nazionale, visto che lo stesso Ministro Tajani, quando è stato in visita istituzionale da noi lo scorso 30 Marzo, si è interessato di questo progetto, concordando in primis con l’interramento – aggiunge testualmente l’articolo online. E’ stata davvero una giornata piena di soddisfazione che ho vissuto insieme ai i miei colleghi dell’amministrazione comunale, il Vice Sindaco Ezio Chiacchiaretta e l’Assessore Paolo Cacciagrano e che voglio condividere con tutta l’Amministrazione Comunale, che ringrazio per la pazienza e l’appoggio e che sono certo che continueranno fino alla fine di questo bellissimo percorso ed ovviamente a tutti cittadini di San Giovanni Teatino”.

