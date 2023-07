San Giovanni Teatino, RADDOPPIO FERROVIARIO ROMA – PESCARA

Comune di San Giovanni Teatino, ultime dal sito web istituzionale:

Dopo aver ottenuto l’interramento di 540mt di tratto ferroviario nella zona centrale di San Giovanni Teatino, come da accordi questa mattina sono arrivati i progettisti di RFI e ITALFERR per un nuovo sopralluogo, volto soprattutto ad individuare il posizionamento della Stazione Ferroviaria, con attenta valutazione alle possibili criticità e mettendo in primo piano la funzionalità della stessa per i viaggiatori che ne usufruiranno – recita il testo pubblicato online. Presente anche il Presidente della Regione Marco Marsilio, accompagnato dal dott. Enrico Dolfi, Dirigente TUA della Divisione Ferroviaria e dal consigliere regionale Mauro Febbo – aggiunge testualmente l’articolo online. ”Dopo aver portato avanti con forza e tenacia l’ipotesi dell’interramento – ha dichiarato il Sindaco Giorgio Di Clemente – abbiamo avuto circa una settimana fa la conferma dal Presidente Marsilio e dai vertici RFI che lo stesso avverrà per oltre mezzo km. Attendiamo solo il dibattito pubblico tra la fine di settembre ed i primi di ottobre che consacrerà questo progetto e lo renderà concreto – recita il testo pubblicato online. Oggi i progettisti RFI e ITALFERR sono venuti a fare un sopralluogo importante per valutare insieme il posizionamento della Stazione Ferroviaria – si apprende dal portale web ufficiale. Desidero ringraziare in particolar modo l’ing. Andrea Borgia di RFI e l’Ing. Fabrizio Arduini team leader engineering di Italferr che hanno guidato la cordata dei progettisti”. ”Questo sopralluogo operativo – ha dichiarato il Presidente Marsilio – che segue i due incontri fatti nella sede romana della Regione Abruzzo con la presenza di RFI, con il comune e con i tecnici delle rispettive parti – precisa il comunicato. La prospettiva dell’interramento per almeno 500mt che salva il passaggio urbano che provocava maggiore impatto e maggiore difficoltà è molto concreta e oggi siamo qui per vederlo mettendo i piedi sul terreno per confermarne la fattibilità ed inoltre individuare la posizione più corretta della stazione ferroviaria, che sia al servizio del territorio e funzionale al potenziamento dell’Aeroporto – aggiunge testualmente l’articolo online. Con un collegamento ferroviario veloce verso Roma, questo infatti diventerà il terzo aeroporto della capitale e per noi sarebbe un’enorme volano di sviluppo”.

