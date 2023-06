San Giovanni Teatino, RADDOPPIO LINEA FERROVIARIA ROMA PESCARA- Convocata la commissione del consiglio comunale

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di San Giovanni Teatino attraverso il portale web istituzionale:

Il Sindaco Giorgio Di Clemente, in accordo con l’Amministrazione Comunale, ha convocato per questo pomeriggio un incontro della commissione del Consiglio Comunale per la linea ferroviaria Roma-Pescara, per comunicare ai componenti alcuni importanti sviluppi in merito alla questione del progetto del raddoppio della linea – si apprende dal portale web ufficiale. Dopo una serie di contatti con la Regione ed RFI, il Comune partecipera’ ad una riunione tecnico/operativa che si terra’ lunedì 3 luglio p.v. a Roma presso la sede di rappresentanza della Regione Abruzzo, con la presenza del Presidente della Giunta dott. Marco Marsilio, del Commissario Straordinario dott. Vincenzo Macello, di responsabili e tecnici RFI, del Sindaco e di tecnici del Comune, per un attento esame delle criticita’ del progetto che ricadrebbero sul territorio di San Giovanni Teatino – aggiunge testualmente l’articolo online. ”La battaglia è sicuramente ancora lunga e dura – ha affermato il Sindaco Di Clemente – ma non arretreremo di un solo centimetro e continueremo a combattere uniti per il bene dei nostri concittadini e del nostro territorio, portando avanti il nostro SI all’opera strategica, ma il nostro NO ad un progetto che, per relizzarla, vuole dividere la nostra amata citta’. Andiamo avanti con forza e tenacia portando in prima linea le nostre motivazioni”.

