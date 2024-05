San Giovanni Teatino, Realizzazione e rigenerazione degli impianti sportivi all’interno della Cittadella dello Sport

Comune di San Giovanni Teatino, ultime dal sito web istituzionale:Questa mattina presso il Palazzo di Città si è tenuta una conferenza stampa, alla presenza del Sindaco Giorgio Di Clemente e dell’Assessore allo Sport Paolo Cacciagrano, per la presentazione del progetto di Realizzazione e rigenerazione degli impianti sportivi all’interno della Cittadella dello Sport. Il progetto, finanziato grazie al bando ministeriale “Fondo Sport e Periferie 2023”, prevede un importo € 995.000,00 di cui € 700.000,00 come contributo statale ed € 295.000,00 come fondi comunali – “Negli ultimi anni la domanda di spazi adatti all’attività sportiva è cresciuta in maniera importante – ha dichiarato l’Assessore Paolo Cacciagrano – ed è per questo che abbiamo scelto di investire con questo progetto utilizzando come risorsa l’impianto esistente della ‘’Cittadella dello Sport’’, che garantisce la polivalenza delle attività riconosciute dal C.O.N.I. Gli interventi spaziano dal rifacimento degli spogliatoi alla costruzione di due nuove tribune, di cui una rialzata da 375 posti sotto la quale verranno realizzati spazi destinati ad uffici, lavanderia, bagni e magazzini, all’adeguamento dell’impianto termico ed energetico dell’intera struttura grazie a pompe di calore e pannelli fotovoltaici, fino alla sistemazione delle strade di accesso ed all’ampliamento delle strutture e dell’area verde esistente, grazie anche all’abbattimento delle barriere architettoniche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Inoltre, in un’area libera di circa 2.700 mq è prevista la realizzazione di un campo polivalente di basket e calcetto e di un campo da beach volley, tutti adeguati all’equivalente sport paraolimpico ed un area gioco per il Tennis Tavolo con due tavoli a norma per le gare regionali – Infine saranno realizzate anche due strutture prefabbricate destinate ad area ristoro per atleti e spettatori”. “Avere impianti sportivi a norma e funzionanti è di fondamentale importanza per la promozione della salute e del benessere, l’inclusione sociale, lo sviluppo delle capacità e delle competenze – ha concluso il Sindaco Giorgio Di Clemente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. – Questo serve anche per attrarre turismo e investimenti così come per avere la possibilità di ospitare gare ufficiali ed eventi, creando così un senso di orgoglio e di appartenenza alla comunità negli atleti più giovani e talentuosi che diventeranno rappresentanza della città”.

