San Giovanni Teatino, Referendum 8 e 9 giugno 2025. Disponibilità componente di seggio

San Giovanni Teatino, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Al fine di ottemperare a quanto richiesto dal Ministero dell’Interno con circolare n. 28/2025 e della nota prot. n. 34224 del 12/04/2024 della Prefettura-UTG di Chieti, si invitano gli elettori del comune, aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente, a comunicare la propria disponibilità, sebbene non iscritti nell’Albo degli scrutatori, ad essere inseriti in un apposito elenco aggiuntivo e a subentrare nell’esercizio delle funzioni di componente di seggio, comprese quelle di presidente, in tutti i casi di improvvisa vacanza di quelli originariamente nominati presso gli uffici sezionali, in occasione delle prossime consultazione per i Referendum che si svolgeranno nei giorni del 8 e 9 giugno 2025. Le comunicazioni di disponibilità dovranno pervenire entro e non oltre il 28 aprile 2025 utilizzando i modelli in allegato, attraverso una delle seguenti modalità: personalmente presso l’ufficio Elettorale sito in Piazza Municipio; all’indirizzo email: ufficio – anagrafe@comune – sangiovanniteatino – recita il testo pubblicato online. ch.it all’indirizzo PEC: comunesgt@pec.it L’UFFICIO ELETTORALE Dott. Massimiliano Spadaccini

