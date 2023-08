San Giovanni Teatino, Richiesta carichi pendenti rientranti nella rottamazione entro il 30/09/2023

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di San Giovanni Teatino attraverso il portale web istituzionale:

L’elenco dei carichi pendenti rientranti nell’ambito applicativo di cui all’art.17-bis del D.L. 34/2023 convertito con modificazioni dalla Legge 56/2023 (cd rottamazione quater) in osservanza delle disposizioni del regolamento comunale per la definizione agevolata delle Ingiunzioni di pagamento e degli accertamenti esecutivi approvato con delibera C.C. n. 30 del 27/07/2023 può essere richiesto entro il 30/09/2023 L’Istanza di adesione alla definizione agevolata può essere presentata entro il 31/10/2023 In allegato il modulo di domanda per i carichi pendenti e l’istanza di adesione – recita la nota online sul portale web ufficiale.

