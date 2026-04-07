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martedì, Aprile 7, 2026
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Attualità

San Giovanni Teatino, Rigenerazione Urbana area ex Palaghiaccio

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Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di San Giovanni Teatino attraverso il portale web istituzionale:Si avvisa che questo Ente sta procedendo all’avvio della seguente PROCEDURA NEGOZIATA:Oggetto appalto: Servizi di ingegneria e architettura per l’acquisizione della progettazione esecutiva e coordinamentodella sicurezza in fase di progettazione nell’ambito dell’intervento denominato “RIGENERAZIONE URBANA AREA EXPALAGHIACCIO”Nome e indirizzo della Stazione Appaltante: COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO Piazza Municipio, 18, Sambuceto,San Giovanni Teatino (CH) – Sito internet: https://comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. sangiovanniteatino – ch.itTutti i dettagli nell’avviso allegato

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal servizio informativo del Comune di San Giovanni Teatino. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 08, anche sulle pagine del portale web del Comune di San Giovanni Teatino, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.sangiovanniteatino.ch.it

 

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