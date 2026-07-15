San Giovanni Teatino, Rimborso rette e mensa per i bambini 0-6 anni

San Giovanni Teatino, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Il Comune di Francavilla al Mare, in qualità di Ente capofila dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 09 “Val di Foro”, rende noto che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la concessione di un contributo destinato al rimborso, totale o parziale, delle rette scolastiche e dei costi sostenuti per il servizio mensa dalle famiglie degli alunni delle strutture pubbliche 0-6 anni, relativi alle annualità 2024 e 2025. Possono presentare domanda i genitori o i tutori legali dei minori che abbiano frequentato, nel periodo indicato dall’avviso, nidi, scuole dell’infanzia, sezioni primavera, spazi gioco e servizi educativi in contesto domiciliare pubblici, con ISEE minorenni in corso di validità fino a 40.000 euro – recita il testo pubblicato online. Le domande, corredate della documentazione richiesta, dovranno pervenire entro e non oltre il 31 luglio 2026 al protocollo generale del Comune di Francavilla al Mare, tramite PEC o consegna a mano – IN ALLEGATO AVVISO E MODULISTICA

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal Comune di San Giovanni Teatino e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 08, anche sulle pagine del portale web del Comune di San Giovanni Teatino, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.sangiovanniteatino.ch.it