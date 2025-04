San Giovanni Teatino, Terme in Sicilia, soggiorno dal 19 al 31 maggio

San Giovanni Teatino, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Dal 19 al 31 maggio 2025, esperienza di benessere e relax ad Alì Terme (ME), presso l’Hotel Terme Acqua Grazia, struttura 4 stelle con pensione completa – Cosa include il soggiorno: Sistemazione in hotel 4 stelle con pensione completa Visite guidate nelle splendide città di Catania e Taormina Relax, natura e cultura nella meravigliosa cornice della Sicilia orientale Tariffe: €630 per i residenti (con accesso prioritario) €860 per i non residenti (in caso di disponibilità) Posti disponibili: 39 camere totali Prenotazioni: A partire dalle 8:30 del 14 aprile 2025 Per informazioni e prenotazioni: Ufficio Politiche Sociali – Dott.ssa Maria Alsena La Torre 085 44446205

