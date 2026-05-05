San Giovanni Teatino, Terzo Settore, avviso della Regione Abruzzo: verifica e regolarizzazione degli enti iscritti al RUNTS

San Giovanni Teatino, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:La Regione Abruzzo ha trasmesso ai Comuni un avviso rivolto agli Enti del Terzo Settore (ETS) iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) per trasmigrazione automatica, che risultano ad oggi con documentazione incompleta o non aggiornata – si apprende dal portale web ufficiale. Il Comune di San Giovanni Teatino provvede alla massima diffusione dell’avviso, pubblicandolo all’Albo Pretorio e sul portale istituzionale dal 4 al 24 maggio 2026, al fine di favorire il reperimento degli enti interessati e supportare le attività di verifica – viene evidenziato sul sito web. Gli enti coinvolti sono chiamati a regolarizzare la propria posizione entro e non oltre il 30 giugno 2026, attraverso l’aggiornamento dei dati e il deposito degli atti richiesti sulla piattaforma RUNTS, oppure – nei casi previsti – procedendo alla cancellazione dal registro – recita il testo pubblicato online. In assenza di riscontro entro i termini stabiliti, è prevista la cancellazione d’ufficio dal RUNTS, con conseguente perdita dei benefici e dei diritti connessi all’iscrizione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la documentazione allegata – si apprende dal portale web ufficiale.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio stampa del Comune di San Giovanni Teatino. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web del Comune di San Giovanni Teatino, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.sangiovanniteatino.ch.it