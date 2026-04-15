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San Giuliano Milanese: recuperati 20 milioni da evasione fiscale

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In queste ore, la notizia di San Giuliano Milanese è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Il Comune ha annunciato il recupero di oltre 20 milioni di euro dall’evasione fiscale, un risultato significativo che conferma l’impegno delle autorità locali nella lotta all’elusione delle tasse.

Il rendiconto del 2025, recentemente approvato, ha svelato che in sette anni sono stati recuperati consistenti fondi che erano sfuggiti all’erario, dimostrando un’efficace azione di contrasto all’evasione.

Parallelamente, a San Giuliano si tiene un workshop dedicato al mondo del garden, un’occasione formativa gratuita per approfondire tematiche legate al verde e alla cura degli spazi esterni. Un’iniziativa che punta a coinvolgere la cittadinanza in attività di educazione ambientale e valorizzazione del territorio.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sull’argomento, è possibile approfondire online, consultando le fonti disponibili in rete.

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