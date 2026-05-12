San Marino: trionfo di Senhit all’Eurovision 2026

In queste ore il tema di San Marino è al centro dell’attenzione online, in cima ai top trend sui motori di ricerca. La cantante Senhit sta facendo parlare di sé con la sua performance all’Eurovision 2026. Accompagnata da Boy George, ha incantato il pubblico con la sua interpretazione di “Superstar”, regalando un momento indimenticabile sul palco. Senhit si è distinta per la sua bravura e carisma, affrontando con determinazione la sfida europea della musica. La sua partecipazione all’Eurovision ha suscitato grande interesse e curiosità, portando San Marino ad essere protagonista indiscusso della competizione musicale più seguita in Europa.

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