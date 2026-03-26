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San Salvo, concerto di Luigi Friotto con Dedalo al centro culturale “Aldo Moro” il 28 marzo

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Sabato 28 marzo il viaggio musicale del cantautore abruzzese Luigi Friotto fa tappa al centro culturale “Aldo Moro” di San Salvo. L’appuntamento è alle 21.00 e vedrà l’artista esibirsi con lo spettacolo ispirato al suo ultimo lavoro discografico, “Dedalo”.

Luigi Friotto porterà sul palco un concerto unico, accompagnato da Benedetta Desiderioscioli e Valentina Di Deo alle voci, Nicola Gaeta al flauto, Riccardo Ciccone alla chitarra e al basso e Francesco Mangifesta alla batteria e alle percussioni.

“Dedalo è un percorso simbolico che racconta il labirinto dell’animo umano”, spiega l’artista. “Non offre risposte immediate, ma invita a fermarsi, riflettere e attraversare diverse ‘stanze’ interiori prima di trovare una possibile via d’uscita”. Ispirato a figure come Dedalo, Icaro, Ulisse e al mito della caverna di Platone, il progetto parla del bisogno umano di superare i propri limiti e cercare nuove prospettive.

Il concerto di sabato fa parte di un tour che sta toccando diverse città, portando dal vivo questo straordinario viaggio musicale e introspettivo. “Col Natale cominciato mentre l’estate scalpitava ancora e finito solo per lasciare la scena alla Pasqua, abbiamo definitivamente perso il nostro maggese”, afferma Friotto.

Luigi Friotto ha iniziato il suo percorso musicale nel 2003 con concerti acustici tra paesi e piccoli teatri. Nel corso degli anni ha pubblicato diversi singoli e album, arrivando ad ottenere riconoscimenti importanti.

Non resta che prepararsi a immergersi nell’atmosfera suggestiva di Dedalo, un concerto che promette emozioni forti e un viaggio musicale indimenticabile.

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