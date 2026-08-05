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Eventi e Cultura

San Salvo ospita il Diorama Festival: live di Angelica Bove e Venerus il 10 agosto all’Arena del Mare

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Il prossimo 10 agosto San Salvo (Ch) sarà il palcoscenico di un evento musicale d’eccezione con la tappa del Diorama Festival, che torna per il secondo anno consecutivo nella cittadina abruzzese. L’evento, che avrà luogo presso l’Arena del Mare a partire dalle ore 20.00 con ingresso gratuito, vedrà esibirsi due artisti di spicco della scena musicale italiana contemporanea: Angelica Bove e Venerus.

Angelica Bove, nota per il suo talento vocale ed emotivo, si è affermata grazie alla sua partecipazione a X Factor, per poi conquistare il pubblico con le sue interpretazioni al Festival di Sanremo 2026 – Nuove Proposte. Considerata una delle voci più emozionanti degli ultimi anni, porterà a San Salvo un live intenso e autentico.

Alle ore 22.30 sarà la volta di Venerus, cantautore, musicista e produttore che si è distinto per la sua originalità nel panorama musicale italiano contemporaneo. Dopo la pubblicazione dell’album “Magica Musica” e numerose collaborazioni con artisti di spicco, Venerus si è affermato come una delle figure più innovative della musica italiana.

Ad aprire e chiudere la serata ci sarà il dj set di Maledetta Discoteca, progetto nato sulla costa abruzzese diventato un punto di riferimento della scena disco locale. Con una selezione musicale che spazia tra il disco e le sonorità contemporanee, Maledetta Discoteca rappresenta la ricerca musicale che caratterizza il Diorama Festival.

L’arena del Mare a San Salvo diventerà quindi il connubio perfetto tra paesaggio e musica contemporanea, offrendo al pubblico un’esperienza unica e coinvolgente. L’evento si inserisce nella volontà di Diorama di utilizzare la musica come linguaggio per raccontare i territori, creare comunità e valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico dell’Abruzzo.

Le dichiarazioni dell’Ideatore e Direttore Artistico di Diorama Festival, Paolo Cicalini, confermano la visione del festival di valorizzare i territori attraverso la cultura e la musica. Anche l’Assessore al Turismo di San Salvo, Elisa Marinelli, si è espressa positivamente riguardo alla presenza del festival in città, sottolineando l’importanza di eventi di qualità che promuovono il territorio.

L’evento è patrocinato dal Comune di San Salvo, dal Ministero della Cultura, dal Ministero del Turismo, dall’Alto Patrocinio della Regione Abruzzo e dall’Accademia Belle Arti L’Aquila.

Diorama Festival si conferma quindi come un’appuntamento da non perdere per gli amanti della musica e della cultura contemporanea, offrendo al pubblico un’esperienza indimenticabile tra paesaggi suggestivi e performance di altissimo livello.

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