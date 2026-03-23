San Salvo, si riunisce il Congresso Uilca Abruzzo Molise per affrontare le sfide nel settore finanziario

Domani, 24 marzo 2026, alle ore 15.00, si terrà presso il Gabrì Park Hotel di San Salvo (CH) il Congresso Uilca (UIL Credito, esattorie e assicurazioni) Abruzzo Molise. L’incontro rappresenta un momento significativo per la rappresentanza dei lavoratori del settore finanziario, in quanto formerà il percorso di integrazione tra Uilca Abruzzo e Uilca Molise.

All’assemblea, che eleggerà la segreteria regionale, parteciperanno il segretario generale Uilca nazionale Fulvio Furlan, il segretario generale Uilca Abruzzo Maurizio D’Antonio, il segretario generale Uilca Molise Ermando Ciocca, il segretario generale Uil Abruzzo Michele Lombardo, il segretario generale Uil Molise Gianni Ricci, oltre a ospiti e delegati sindacali.

I temi centrali che saranno discussi durante il congresso riguardano la frammentazione delle sedi bancarie sul territorio, la crescente desertificazione delle aree interne e le sfide politico-sindacali legate ai profondi cambiamenti nei settori bancario, assicurativo e della riscossione.

Barbara Del Fallo invita tutti i presenti interessati a partecipare al congresso e fornisce ulteriori informazioni per la stampa contattando il numero telefonico 3392938948 o tramite email a barbaradelfallo@gmail.com.

L’appuntamento di domani rappresenta un momento fondamentale per la futura integrazione e collaborazione tra Uilca Abruzzo e Uilca Molise, con l’obiettivo di garantire una migliore tutela dei lavoratori del settore finanziario in entrambe le regioni.