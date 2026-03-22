- Spazio Pubblicitario 01 -
domenica, Marzo 22, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaSan Salvo, si terrà il Congresso Uilca Abruzzo Molise: fusioni e sfide...
Eventi e Cultura

San Salvo, si terrà il Congresso Uilca Abruzzo Molise: fusioni e sfide nel settore finanziario

- Spazio Pubblicitario 02 -

Il prossimo martedì 24 marzo 2026, alle ore 15.00, presso il Gabrì Park Hotel di San Salvo (Ch), si svolgerà il Congresso Uilca (UIl Credito, esattorie e assicurazioni) Abruzzo Molise. L’evento segna un momento importante per la rappresentanza dei lavoratori del settore finanziario, poiché formalizza l’integrazione tra Uilca Abruzzo e Uilca Molise.

All’assemblea, che vedrà l’elezione della segreteria regionale, parteciperanno il segretario generale Uilca nazionale Fulvio Furlan, il segretario generale Uilca Abruzzo Maurizio D’Antonio, il segretario generale Uilca Molise Ermando Ciocca, il segretario generale Uil Abruzzo Michele Lombardo, il segretario generale Uil Molise Gianni Ricci, ospiti e delegati sindacali.

I temi centrali del congresso saranno la frammentazione delle sedi bancarie sul territorio, la crescente desertificazione delle aree interne e le sfide politico-sindacali legate ai profondi cambiamenti nei settori bancario, assicurativo e della riscossione.

Vi è stato invitato a partecipare alla manifestazione Barbara Del Fallo, che mette a disposizione dei rappresentanti stampa i suoi contatti per ulteriori informazioni: tel. 3392938948, email: barbaradelfallo@gmail.com.

Si tratta di un’occasione importante per discutere e affrontare le sfide del settore finanziario e per consolidare il ruolo del sindacato nell’ambito delle problematiche lavorative.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it