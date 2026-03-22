San Salvo, si terrà il Congresso Uilca Abruzzo Molise: fusioni e sfide nel settore finanziario

Il prossimo martedì 24 marzo 2026, alle ore 15.00, presso il Gabrì Park Hotel di San Salvo (Ch), si svolgerà il Congresso Uilca (UIl Credito, esattorie e assicurazioni) Abruzzo Molise. L’evento segna un momento importante per la rappresentanza dei lavoratori del settore finanziario, poiché formalizza l’integrazione tra Uilca Abruzzo e Uilca Molise.

All’assemblea, che vedrà l’elezione della segreteria regionale, parteciperanno il segretario generale Uilca nazionale Fulvio Furlan, il segretario generale Uilca Abruzzo Maurizio D’Antonio, il segretario generale Uilca Molise Ermando Ciocca, il segretario generale Uil Abruzzo Michele Lombardo, il segretario generale Uil Molise Gianni Ricci, ospiti e delegati sindacali.

I temi centrali del congresso saranno la frammentazione delle sedi bancarie sul territorio, la crescente desertificazione delle aree interne e le sfide politico-sindacali legate ai profondi cambiamenti nei settori bancario, assicurativo e della riscossione.

Vi è stato invitato a partecipare alla manifestazione Barbara Del Fallo, che mette a disposizione dei rappresentanti stampa i suoi contatti per ulteriori informazioni: tel. 3392938948, email: barbaradelfallo@gmail.com.

Si tratta di un’occasione importante per discutere e affrontare le sfide del settore finanziario e per consolidare il ruolo del sindacato nell’ambito delle problematiche lavorative.