San Valentino, cantiere Ospedale di Comunità quasi concluso: Di Marco chiede chiarezza sulla gestione del personale

Il consigliere regionale Antonio Di Marco ha effettuato un sopralluogo al cantiere dell’Ospedale di Comunità di San Valentino, in Abruzzo Citeriore, per verificare lo stato di avanzamento dei lavori. L’obiettivo era anche discutere sulle prospettive di attivazione della struttura e prendere in considerazione la situazione del presidio di San Valentino, considerato fondamentale per la sanità territoriale della provincia di Pescara.

Durante l’incontro, è emerso che i lavori sono quasi conclusi e si prevede che saranno completati entro la fine di marzo. Tuttavia, Di Marco ha evidenziato che la vera sfida riguarda ora l’organizzazione dei servizi e la disponibilità del personale necessario per rendere operativa la struttura. Attualmente, il nodo principale riguarda l’assunzione di infermieri e il coinvolgimento dei medici di medicina generale, che ancora non dispongono di un contratto integrativo regionale.

Il consigliere regionale ha annunciato che porterà la questione in Commissione Sanità nelle prossime settimane, chiedendo alla Regione Abruzzo di fornire indicazioni precise sull’organizzazione del personale e sul coinvolgimento dei medici di base. È fondamentale garantire le risorse umane e organizzative necessarie per far funzionare le nuove strutture sanitarie, come l’Ospedale di Comunità di San Valentino.

Questo intervento rientra nell’ambito del PNRR e nel nuovo modello di sanità territoriale previsto dal decreto ministeriale 77/2022, che mira a rafforzare l’assistenza di prossimità attraverso ospedali e case di comunità. In provincia di Pescara sono previsti tre ospedali di comunità, tra cui San Valentino, Montesilvano e Città Sant’Angelo. È cruciale completare e attivare rapidamente queste strutture per offrire servizi sanitari di prossimità ai cittadini.

Di Marco ha sottolineato l’importanza di definire la situazione del personale e dei medici di base prima della conclusione dei lavori, per evitare che le nuove strutture rimangano inutilizzate. San Valentino potrebbe tornare ad essere un presidio di riferimento per la sanità di prossimità, ma solo se saranno garantite le risorse necessarie per il suo pieno funzionamento.