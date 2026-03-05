- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Marzo 5, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàSan Valentino, cantiere Ospedale di Comunità quasi concluso: Di Marco chiede chiarezza...
Attualità

San Valentino, cantiere Ospedale di Comunità quasi concluso: Di Marco chiede chiarezza sulla gestione del personale

- Spazio Pubblicitario 02 -

Il consigliere regionale Antonio Di Marco ha effettuato un sopralluogo al cantiere dell’Ospedale di Comunità di San Valentino, in Abruzzo Citeriore, per verificare lo stato di avanzamento dei lavori. L’obiettivo era anche discutere sulle prospettive di attivazione della struttura e prendere in considerazione la situazione del presidio di San Valentino, considerato fondamentale per la sanità territoriale della provincia di Pescara.

Durante l’incontro, è emerso che i lavori sono quasi conclusi e si prevede che saranno completati entro la fine di marzo. Tuttavia, Di Marco ha evidenziato che la vera sfida riguarda ora l’organizzazione dei servizi e la disponibilità del personale necessario per rendere operativa la struttura. Attualmente, il nodo principale riguarda l’assunzione di infermieri e il coinvolgimento dei medici di medicina generale, che ancora non dispongono di un contratto integrativo regionale.

Il consigliere regionale ha annunciato che porterà la questione in Commissione Sanità nelle prossime settimane, chiedendo alla Regione Abruzzo di fornire indicazioni precise sull’organizzazione del personale e sul coinvolgimento dei medici di base. È fondamentale garantire le risorse umane e organizzative necessarie per far funzionare le nuove strutture sanitarie, come l’Ospedale di Comunità di San Valentino.

Questo intervento rientra nell’ambito del PNRR e nel nuovo modello di sanità territoriale previsto dal decreto ministeriale 77/2022, che mira a rafforzare l’assistenza di prossimità attraverso ospedali e case di comunità. In provincia di Pescara sono previsti tre ospedali di comunità, tra cui San Valentino, Montesilvano e Città Sant’Angelo. È cruciale completare e attivare rapidamente queste strutture per offrire servizi sanitari di prossimità ai cittadini.

Di Marco ha sottolineato l’importanza di definire la situazione del personale e dei medici di base prima della conclusione dei lavori, per evitare che le nuove strutture rimangano inutilizzate. San Valentino potrebbe tornare ad essere un presidio di riferimento per la sanità di prossimità, ma solo se saranno garantite le risorse necessarie per il suo pieno funzionamento.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it