venerdì, Marzo 6, 2026
Cronaca

San Valentino in A.C.: Tre giovani denunciati dai Carabinieri per resistenza, droga e armi

I Carabinieri della Stazione di San Valentino in A.C. hanno denunciato, a piede libero, tre persone per resistenza a Pubblico Ufficiale, detenzione di stupefacenti e porto abusivo di armi.

L’operazione si è svolta nella val Pescara e rientra nelle attività per contrastare le attività illecite nella zona. In particolare, i militari hanno individuato un giovane classe 2003 che, alla vista delle forze dell’ordine, ha tentato la fuga ma è stato fermato e trovato in possesso di hashish. Durante la perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti ulteriori stupefacenti, leading to the denuncia di un familiare convivente.

In un’altra occasione, i Carabinieri hanno controllato un’auto di grossa cilindrata guidata da un 33enne insieme a un 24enne, entrambi con precedenti. Durante la perquisizione del veicolo sono stati trovati due coltelli a serramanico e marijuana. I due soggetti sono stati denunciati in stato di libertà per i reati contestati.

Tutto il materiale confiscato è stato sequestrato e reso disponibile all’autorità giudiziaria. Le indagini proseguono e i denunciati dovranno rispondere delle accuse davanti alla Procura della Repubblica di Pescara.

