San Valentino, presentazione del saggio “Dimmelo meglio” di Paola De Simone

Domani, 13 dicembre, la biblioteca comunale di San Valentino in Abruzzo, in provincia di Pescara, ospiterà la presentazione del nuovo saggio della giornalista Paola De Simone, intitolato “Dimmelo meglio: a comunicare s’impara”. L’evento avrà inizio alle ore 16:30 e vedrà l’autrice dialogare con Sandra Marini, docente di dizione con trent’anni di esperienza e curatrice della prefazione del libro, e Valentina Pascetta, responsabile della biblioteca.

“Dimmelo meglio” si propone come una guida pratica per affinare le capacità comunicative, condensiando l’esperienza ultradecennale della De Simone nel campo della comunicazione tra radio, televisione e altre piattaforme. L’autrice, conosciuta anche per il programma “Consigli per gli acquisti Show”, sottolinea come “Comunicare è una competenza” e non un talento innato, un concetto centrale nel suo saggio.

Il volume offre strumenti per superare le barriere linguistiche, emotive e digitali, invitando a riflettere sull’importanza della chiarezza, dell’ascolto attivo e dell’empatia come elementi fondamentali nelle interazioni significative. Inoltre, il saggio si inserisce nel percorso formativo “Se Comunicando”, ideato dalla De Simone e dalla Marini, per aiutare il pubblico a trasformare i propri fallimenti relazionali in nuove consapevolezze, migliorando ogni aspetto della vita quotidiana.

Paola De Simone è una nota esperta del settore, con oltre vent’anni di esperienza e una laurea con lode in Storia e Filosofia. Con “Dimmelo meglio”, desidera fornire strumenti e conoscenze per rendere i lettori più consapevoli nelle loro relazioni.

Il libro sarà disponibile per l’acquisto su Amazon.