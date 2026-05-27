San Valentino: successo del reading letterario con Maria Luciana Di Silvio nella sala Ammirati del Comune

La sala Ammirati del Comune di San Valentino (Pe) è stata teatro di un evento speciale che ha coinvolto la cittadinanza, le famiglie e il mondo della scuola. Gli alunni della classe 2°A della scuola secondaria di primo grado del plesso di San Valentino dell’Istituto Comprensivo San Valentino Scafa hanno organizzato un reading letterario di “Narrativa immersiva”, che ha riscosso un grande successo di pubblico.

L’incontro ha visto la partecipazione dell’autrice Maria Luciana Di Silvio e il suo racconto “Nessuna nuvola nottetempo”, pubblicato da Kimerik edizioni nel 2025. Questa iniziativa ha rappresentato il culmine di un percorso didattico di approfondimento linguistico e di scrittura creativa guidato dalla docente prof.ssa Sonia Presutto.

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con la Biblioteca di San Valentino, inserendosi nelle attività della campagna nazionale Il Maggio dei Libri 2026. Quest’anno il tema del Maggio dei Libri è “Ogni libro è creatura viva”, sottolineando il ruolo del libro come compagno prezioso nella vita di tutti i giorni.

La collaborazione tra la classe 2°A, la prof.ssa Presutto, la Biblioteca e l’autrice Maria Luciana Di Silvio ha permesso di superare il formato tradizionale delle presentazioni editoriali, proponendo un reading letterario che ha creato un’esperienza condivisa e coinvolgente per tutti i partecipanti.

L’evento ha dimostrato l’importanza della lettura e della creatività nella formazione degli studenti, offrendo loro l’opportunità di esprimersi attraverso la scrittura e la condivisione delle proprie emozioni.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la giornalista Alessandra Renzetti al numero 366.3545040.