- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Aprile 15, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomePoliticaSan Vito Chietino, Campitelli (FdI): la Regione sblocca la Via Verde, Nardone...
Politica

San Vito Chietino, Campitelli (FdI): la Regione sblocca la Via Verde, Nardone accusa e blocca lo sviluppo

- Spazio Pubblicitario 02 -

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Nicola Campitelli, ha duramente criticato le dichiarazioni del vice sindaco di San Vito Chietino e consigliere provinciale Nardone riguardo alla proposta normativa regionale sulla Via Verde. Campitelli ha accusato Nardone di confondere e bloccare lo sviluppo della zona con le sue polemiche sterili.

Campitelli ha sottolineato che la proposta normativa della Regione Abruzzo ha l’obiettivo di sbloccare l’immobilismo che da anni paralizza la Via Verde, consentendo almeno la realizzazione di piccoli chioschi per offrire servizi ai turisti. Tuttavia, Campitelli ha anche evidenziato che la soluzione proposta non risolve tutte le criticità della zona e ha invitato Provincia e Comuni a lavorare su progetti più ampi per valorizzare l’area.

Il consigliere regionale ha anche rimarcato che la competenza della pianificazione del territorio spetta ai Comuni e che Nardone, in qualità di amministratore, avrebbe dovuto dotare il suo Comune degli strumenti urbanistici necessari anziché dedicarsi a polemiche sterili.

Campitelli ha difeso la proposta normativa della Regione, sottolineando che l’emendamento prevede semplicemente una ricognizione del tratto di competenza comunale e l’individuazione di aree compatibili per la realizzazione di chioschi leggeri lungo la pista ciclabile. Ha anche respinto le accuse mosse da Nardone riguardo a presunte illegittimità e conflitti normativi, affermando che la Regione agisce in base a studi approfonditi e difenderà le proprie competenze costituzionali.

Infine, Campitelli ha ribadito che la Regione Abruzzo è l’unico ente che ha effettivamente investito sulla Via Verde e ha sottolineato l’importanza strategica dell’area e la necessità di tutelare gli ingenti fondi pubblici investiti.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it