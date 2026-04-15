San Vito Chietino, Campitelli (FdI): la Regione sblocca la Via Verde, Nardone accusa e blocca lo sviluppo

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Nicola Campitelli, ha duramente criticato le dichiarazioni del vice sindaco di San Vito Chietino e consigliere provinciale Nardone riguardo alla proposta normativa regionale sulla Via Verde. Campitelli ha accusato Nardone di confondere e bloccare lo sviluppo della zona con le sue polemiche sterili.

Campitelli ha sottolineato che la proposta normativa della Regione Abruzzo ha l’obiettivo di sbloccare l’immobilismo che da anni paralizza la Via Verde, consentendo almeno la realizzazione di piccoli chioschi per offrire servizi ai turisti. Tuttavia, Campitelli ha anche evidenziato che la soluzione proposta non risolve tutte le criticità della zona e ha invitato Provincia e Comuni a lavorare su progetti più ampi per valorizzare l’area.

Il consigliere regionale ha anche rimarcato che la competenza della pianificazione del territorio spetta ai Comuni e che Nardone, in qualità di amministratore, avrebbe dovuto dotare il suo Comune degli strumenti urbanistici necessari anziché dedicarsi a polemiche sterili.

Campitelli ha difeso la proposta normativa della Regione, sottolineando che l’emendamento prevede semplicemente una ricognizione del tratto di competenza comunale e l’individuazione di aree compatibili per la realizzazione di chioschi leggeri lungo la pista ciclabile. Ha anche respinto le accuse mosse da Nardone riguardo a presunte illegittimità e conflitti normativi, affermando che la Regione agisce in base a studi approfonditi e difenderà le proprie competenze costituzionali.

Infine, Campitelli ha ribadito che la Regione Abruzzo è l’unico ente che ha effettivamente investito sulla Via Verde e ha sottolineato l’importanza strategica dell’area e la necessità di tutelare gli ingenti fondi pubblici investiti.