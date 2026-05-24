Sanchez: proteste a Madrid contro il governo

La notizia riguardante le proteste a Madrid contro il governo di Sanchez è in cima ai top trend online in queste ore. Una marcia, supportata da PP e Vox, ha raccolto migliaia di persone che chiedono le dimissioni di Pedro Sanchez. Alcuni manifestanti hanno tentato di raggiungere il Palazzo della Moncloa per esprimere il loro dissenso nei confronti del governo spagnolo. Si tratta di un evento che ha generato un forte interesse mediatico e che continua a catalizzare l’attenzione del pubblico.

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