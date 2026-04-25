Sandro pertini: un’icona antifascista del ‘900

In queste ore, il nome di Sandro Pertini è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici delle ricerche sui motori di ricerca. Figura di spicco nella storia italiana del Novecento, Pertini è noto per il suo impegno antifascista e per il suo ruolo durante la Resistenza. Nato nel 1896, ha segnato profondamente la politica italiana, diventando Presidente della Repubblica dal 1978 al 1985.

La celebre frase di Pertini è diventata un simbolo: “È meglio la peggiore delle democrazie della migliore di tutte le dittature”. Un monito contro ogni forma di autoritarismo, ancora attuale e di grande impatto.

Oggi, ricordare la figura di Sandro Pertini significa non solo onorare la memoria di un grande uomo, ma anche riflettere sulle battaglie per la libertà e la democrazia che hanno contraddistinto l’Italia del dopoguerra.

Per approfondire ulteriormente su questo tema di grande attualità, è possibile consultare le fonti online e approfondire la conoscenza di uno dei personaggi più importanti della storia italiana contemporanea.