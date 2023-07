SANGIO ESTATE EVENTI 2023

Comune di San Giovanni Teatino, ultime dal sito web istituzionale:

Spettacoli, musica, teatro, danza, degustazioni musica – Oltre 60 appuntamenti per l’edizione 2023 del Sangiò Estate Eventi , che da luglio a settembre animeranno il centro cittadino e tutte le zone periferiche della città . Il cartellone estivo preparato dall’Amministrazione Comunale prevede iniziative per tutte le età e per tutti i gusti – aggiunge la nota pubblicata. “Presentiamo oggi ufficialmente il ricco programma degli eventi che animeranno soprattutto le serate sangiovannesi – ha dichiarato il Sindaco Giorgio Di Clemente durante la conferenza stampa questa mattina – viene evidenziato sul sito web. – Dopo aver dato spazio agli spettacoli delle tante scuole di ballo presenti sul territorio, espressione meravigliosa dell’arte della danza, il programma entra nel vivo con i tanti spettacoli musicali, il cabaret con i comici locali come il nostro caro e amato Nduccio e quelli nazionali provenienti da programmi televisivi come Zelig e Made in Sud. Ci sarà tanto spazio per le serate danzanti al nostro Parco del Bocciodromo con i duo da ballo, ma anche per la cultura e le degustazioni in musica – Grande attesa per la prima edizione di PROLOCANDO, che si svolgerà la prima settimana di agosto – recita il testo pubblicato online. Concluderemo nel mese di settembre con la festa dello sport e per la prima volta con la Festa della Birra in Piazza San Rocco, targata SGT”. “Le novità di quest’anno del nostro ricco programma estivo – prosegue l’Assessore alla Cultura Paolo Cacciagrano – saranno, come ha anticipato il Sindaco, la prima Festa della Birra dal 29 settembre al 1 ottobre e soprattutto la prima edizione di PROLOCANDO. Dal 2 al 9 agosto, in Piazza San Rocco, ben otto proloco di altrettanti comuni, tutte le sere presenteranno nei loro stand un prodotto tipico del proprio territorio; ad esempio quella di Civitella Casanova porterà gli arrosticini o quella di Ripa Teatina la porchetta – viene evidenziato sul sito web. Ci sarà spazio anche a momenti culturali legati proprio a questi territori, ovvero saliranno sul palco a turno ogni sera il Sindaco ed il Presidente di una proloco per raccontare la propria storia – Sarà quindi un grande evento dove concentreremo cibo, cultura e spettacolo – Per quest’ultimo, durante questa manifestazione ci saranno serate con grandi artisti; tra tutti mi piace ricordare che venerdì 4 agosto ci saranno i DIK DIK in concerto, martedì 8 agosto NDUCCIO, mercoledì 9 agosto sarà la volta del maestro PIERO MAZZOCCHETTI che si esibirà in uno spettacolo dal titolo “That’s Amore”. Oltre a Prolocando, dal 10 al 12 ci sarà il Sangiò Jazz, appuntamento ormai fisso del nostro calendario estivo e poi da non dimenticare le Feste Patronali di Santa Maria De Cryptis il 14 e 15 agosto, quella di San Rocco dal 16 al 21 agosto dove, tra gli altri, ci sarà il concerto de “LE ORME DEI POOH” il 18 agosto e lo spettacolo di ANTONIO SORGENTONE vincitore di Italia’s Got Talent 2019, quella di Fontechiaro da Capo l’8 Settembre e quella di San Giovanni Alta il 10 Settembre – recita la nota online sul portale web ufficiale. Da ricordare, infine, la serata di MODA SOTTO LE STELLE il 26 Agosto in Piazza San Rocco ed il match di improvvisazione teatrale presso il Parcobaleno – aggiunge testualmente l’articolo online. Insomma, un calendario estivo con tanti eventi, che per due mesi coinvolge l’intero territorio di San Giovanni Teatino – “

