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Sangiò Estate, presentato il calendario degli eventi

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San Giovanni Teatino, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:È stato presentato il calendario degli eventi estivi 2026 del Comune di San Giovanni Teatino, un programma pensato per animare il territorio con appuntamenti di cultura, spettacolo, intrattenimento e aggregazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’iniziativa accompagnerà cittadini e famiglie per tutta la stagione estiva, con una prima parte di eventi fino al 2 agosto e una seconda tranche dedicata alle feste del mese di agosto – Il cartellone di Sangiò Estate Eventi propone una ricca serie di appuntamenti distribuiti tra piazze, parchi e spazi pubblici del territorio comunale, con il coinvolgimento di associazioni, scuole, realtà artistiche e gruppi locali – aggiunge la nota pubblicata. L’obiettivo è offrire occasioni di incontro e partecipazione, valorizzando al tempo stesso il tessuto sociale e culturale della comunità.Tra gli eventi principali figurano spettacoli teatrali e musicali, serate danzanti, concerti, laboratori, festival e iniziative per tutte le età. In programma anche momenti dedicati allo street food internazionale, alle abilità artistiche, alla promozione del talento locale e alle tradizioni del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Il Comune sottolinea così la volontà di costruire un’estate diffusa e inclusiva, capace di unire divertimento, cultura e socialità in un calendario pensato per coinvolgere l’intera cittadinanza – viene evidenziato sul sito web. La seconda parte del programma sarà dedicata agli appuntamenti di agosto e alle feste più legate alla tradizione locale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.  In allegato il programma completo

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal Comune di San Giovanni Teatino e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 09, anche sulle pagine del portale web del Comune di San Giovanni Teatino, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.sangiovanniteatino.ch.it

 

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