Sanità Abruzzo promossa: PNE 2025 certifica il salto

ABRUZZO. Il Piano Nazionale Esiti 2025, basato sui dati 2024, promuove la sanità abruzzese e restituisce l’immagine di un sistema in crescita. Il report Agenas, che non stila classifiche ma valuta casistica, tempestività delle cure, appropriatezza clinica, sicurezza, esiti e grado di innovazione, evidenzia un miglioramento diffuso delle performance ospedaliere regionali, con particolare rilievo per l’oncologia e la chirurgia avanzata.

Le strutture delle quattro Asl ottengono in numerose aree cliniche livelli valutati da “alti” a “molto alti”. Nell’area aquilana l’ospedale San Salvatore conferma un ruolo di rilievo in chirurgia generale, con esiti considerati molto buoni, e risultati positivi anche nelle patologie cardiocircolatorie e in chirurgia oncologica. I presidi di Avezzano e Sulmona mostrano indicatori solidi rispettivamente sul fronte respiratorio, osteomuscolare e cardiocircolatorio, a conferma di una rete bilanciata tra hub e ospedali periferici.

Nella Asl Lanciano-Vasto-Chieti spicca il policlinico “Ss. Annunziata”, che fa registrare livelli molto elevati in nefrologia, chirurgia generale e sistema nervoso, oltre a buoni risultati in ambito cardiocircolatorio. A Lanciano il sistema nervoso mostra performance di vertice, mentre a Ortona la chirurgia oncologica raggiunge valutazioni alte. A Vasto, l’ospedale San Pio si distingue per la qualità degli interventi di chirurgia generale e cardiocircolatoria, con indicatori che confermano un percorso in crescita.

La Asl di Pescara vede il presidio di Santo Spirito tra i punti di forza regionali: la chirurgia generale ottiene livelli molto alti, mentre le aree cardiocircolatoria, oncologica, gravidanza e parto registrano risultati considerati complessivamente buoni. I presidi di Penne e Popoli contribuiscono a garantire la copertura dell’entroterra con indicatori nella media in chirurgia generale, osteomuscolare e respiratorio.

Nel Teramano, il Mazzini presenta indicatori elevati in cardiocircolatorio, sistema nervoso, osteomuscolare e chirurgia oncologica, affiancati da valori medi nelle altre specialità. Il presidio di Giulianova ottiene valutazioni molto alte in ambito cardiocircolatorio e alte in chirurgia generale e osteomuscolare, mentre Atri mantiene livelli alti in chirurgia generale e osteomuscolare. Sant’Omero, infine, raggiunge valutazioni molto alte in cardiocircolatorio e chirurgia generale e alte per osteomuscolare e respiratorio.

Il Piano mette in evidenza il ruolo crescente della chirurgia mini invasiva e robotica. In questo quadro si collocano, ad esempio, i risultati della chirurgia ginecologica oncologica a Chieti, dove il sistema robotico è sempre più utilizzato per i tumori dell’utero, e più in generale lo sviluppo di percorsi di chirurgia avanzata in diversi presidi regionali. L’attenzione è rivolta alla capacità di concentrare i casi complessi in centri con volumi adeguati, requisito fondamentale per mantenere standard qualitativi elevati.

Il PNE 2025 fotografa anche l’evoluzione della rete territoriale e dei programmi di screening, con segnali di miglioramento nella presa in carico e nella collaborazione tra ospedali e servizi sul territorio. Restano tuttavia ambiti su cui proseguire il lavoro, come i tempi di attesa per alcuni interventi e per i Pronto soccorso, che continuano a rappresentare un punto critico a livello nazionale e regionale.

Secondo le valutazioni regionali, i risultati vengono letti come la conferma degli investimenti degli ultimi anni su personale, ammodernamento tecnologico e riorganizzazione basata sul modello hub & spoke, con la concentrazione delle specialità più complesse in alcuni presidi e la valorizzazione degli ospedali territoriali per l’assistenza di prossimità. L’obiettivo dichiarato è consolidare il trend positivo nei prossimi anni, rafforzando in particolare i percorsi oncologici e la chirurgia ad alta specializzazione, e riducendo progressivamente le aree ancora in sofferenza.

Nel complesso, il PNE 2025 consegna quindi un’immagine di sanità abruzzese in crescita, con ospedali che mostrano segnali di consolidamento in numerosi ambiti clinici e una rete che prova a rendere più omogenea l’offerta di cure sul territorio regionale.