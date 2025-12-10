Sanità: in Abruzzo screening neonatale esteso a 56 malattie

L’AQUILA. In Abruzzo lo screening neonatale compie un salto di qualità: per tutti i nuovi nati vengono introdotti i test per 56 malattie rare e metaboliche, portando la regione tra le realtà più avanzate a livello nazionale sul fronte della diagnosi precoce. Il cuore del sistema è il Centro regionale di screening neonatale di Chieti, che coordina le attività in collaborazione con i punti nascita delle quattro Asl abruzzesi.

Lo screening viene eseguito, come previsto dai protocolli nazionali, tra le 48 e le 72 ore di vita del neonato, attraverso un semplice prelievo di poche gocce di sangue dal tallone, raccolte su una speciale cartina. Il campione viene poi inviato al laboratorio regionale, dove vengono effettuate le analisi per individuare eventuali patologie che, se riconosciute in tempo, possono essere trattate con terapie e percorsi dedicati, limitando in molti casi le conseguenze sulla crescita e sulla qualità di vita del bambino.

Il nuovo pannello di esami comprende, oltre alle patologie già previste dalla normativa nazionale, un’ampia serie di malattie metaboliche ereditarie, alcune forme di immunodeficienza congenita e diverse malattie da accumulo lisosomiale. Tra queste rientrano, ad esempio, condizioni come la fibrosi cistica, l’ipotiroidismo congenito, la fenilchetonuria e patologie più rare per le quali oggi sono disponibili trattamenti farmacologici, dietetici o percorsi terapeutici strutturati.

L’estensione del numero di malattie indagate è frutto di un lavoro iniziato già da anni, con progetti pilota e una progressiva integrazione di nuove patologie nel pannello regionale. Il laboratorio di Chieti, riconosciuto come Centro unico regionale per lo screening neonatale, opera in stretta sinergia con i reparti di neonatologia, con i centri regionali per le malattie rare e con le strutture specialistiche di riferimento extra regionali per la conferma diagnostica e la presa in carico dei piccoli pazienti.

Dal punto di vista organizzativo, la Regione ha stanziato risorse dedicate per garantire la sostenibilità del programma, coprendo sia i costi dei reagenti e delle tecnologie di laboratorio sia quelli legati alla rete di trasporto dei campioni e alla formazione del personale sanitario coinvolto. L’obiettivo è assicurare uno screening gratuito e uniforme per tutti i neonati abruzzesi, indipendentemente dal luogo di nascita.

Fondamentale è anche il ruolo dell’informazione alle famiglie: nei reparti di ostetricia e neonatologia, genitori e tutori vengono informati sulle finalità dello screening, sul tipo di esami eseguiti e sulla gestione degli eventuali esiti positivi. In caso di sospetto, il bambino viene richiamato per ulteriori approfondimenti e, se la diagnosi viene confermata, viene avviato rapidamente a un percorso specialistico multidisciplinare.

L’ampliamento dello screening neonatale rappresenta un passo importante per la prevenzione e la diagnosi precoce in Abruzzo. Identificare una malattia rara nei primissimi giorni di vita può fare la differenza tra un decorso grave e invalidante e un quadro clinico gestibile, grazie a interventi tempestivi che includono terapie farmacologiche, diete speciali e un monitoraggio ravvicinato da parte di team dedicati.

Con l’introduzione dei test su 56 patologie, la regione conferma la volontà di investire in un ambito in cui la rapidità della diagnosi è spesso decisiva. Per i neonati abruzzesi e per le loro famiglie significa poter contare su un sistema di sorveglianza avanzato, che punta a individuare prima possibile malattie spesso silenziose nelle prime settimane ma potenzialmente molto serie nel medio e lungo periodo.