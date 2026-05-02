Sanità Pescarese in crisi: manca l’Atto Aziendale, Di Marco: “Come garantire servizi senza bussola?”

La sanità pescarese è in crisi a causa della mancanza dell’Atto Aziendale della ASL di Pescara, un documento fondamentale che definisce l’organizzazione e il funzionamento dell’Azienda. Il consigliere regionale Antonio Di Marco evidenzia l’assenza di una bussola che possa guidare l’attività, gli obiettivi di salute, le strutture operative e la gestione delle risorse all’interno della ASL.

Di Marco si chiede come sia possibile garantire servizi efficienti senza un documento direttivo chiaro e come sia possibile prendere decisioni riguardanti ospedali, territori e personale senza una cornice definita. Questa mancanza di direzione potrebbe essere la causa di ridimensionamenti come quello in atto a Popoli e in altri presidi dell’entroterra.

Inoltre, emerge un’incertezza riguardo alle valutazioni del dirigente, con una diatriba ancora da chiarire su chi debba valutare il vertice tra ASR e Ruas. Questa situazione di incertezza favorisce lo status quo e produce cortocircuiti istituzionali evidenti, come nel caso dell’ASL che ha fatto causa a chi la governa a Pescara.

La mancanza di un Atto Aziendale ha conseguenze dirette sulla qualità dei servizi offerti ai cittadini, con il pronto soccorso che continua a sperimentare lunghe attese e problemi, i diritti del personale che vengono spesso disattesi e la sanità territoriale che deve affrontare scelte di cui si ignorano gli effetti e le motivazioni.

Questa situazione mette in difficoltà i territori, i lavoratori della sanità e i cittadini che risultano essere i principali soggetti a pagare i costi economici e sociali di una gestione fallace. È fondamentale trovare soluzioni rapide per garantire un servizio sanitario efficiente e di qualità per tutti i cittadini della provincia di Pescara.