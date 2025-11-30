Sanremo 2026: Carlo Conti svela i big e tutte le novità

Sanremo 2026: Conti svela i Big e tutte le novità

Le date ufficiali di Sanremo 2026

Il Festival di Sanremo 2026 si terrà come sempre al Teatro Ariston e andrà in onda

su Rai 1 da martedì 24 a sabato 28 febbraio 2026, in diretta in prima serata e in simulcast su

RaiPlay. La scelta dell’ultima settimana di febbraio non è casuale: serve a evitare la sovrapposizione con le

Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, in programma dal 6 al 22 febbraio. 1

Alla guida del Festival ci sarà ancora Carlo Conti, confermato sia come conduttore

sia come direttore artistico, per il suo secondo anno consecutivo di questa nuova

“era” e la quinta edizione complessiva firmata dal presentatore toscano. 2

L’annuncio dei Big al Tg1 e il rinvio per il lutto Vanoni

Come da tradizione, l’elenco dei Big viene comunicato in diretta al Tg1 delle 13.30. Per Sanremo

2026, l’annuncio è stato posticipato di una settimana rispetto alla data inizialmente prevista,

in segno di rispetto per la scomparsa di Ornella Vanoni, grande protagonista della storia del

Festival. 3

Al momento in cui si scrive, il cast è in fase di ufficializzazione in diretta tv: la lista definitiva dei Big

sarà quindi quella comunicata da Conti al Tg1 e riportata dai canali ufficiali Rai e dal regolamento aggiornato del

Festival.

Quanti Big in gara a Sanremo 2026?

Il regolamento di Sanremo 2026 prevede una gara principale con i Campioni/Big e una sezione

separata per le Nuove Proposte. Nei documenti ufficiali si parla inizialmente di 26 Big,

tutti in gara fin dalla prima serata, ma lo stesso Conti ha lasciato aperta la possibilità di allargare il

cast fino a 28 o 30 artisti, opzione di cui si è discusso nelle ultime settimane alla

luce delle molte candidature arrivate dalle case discografiche. 4

I titoli dei brani, invece, saranno resi noti a dicembre, in concomitanza con la finale di Sanremo Giovani,

quando verranno annunciati anche i giovani che entreranno ufficialmente nella categoria dedicata. 5

I Big in gara: cosa sappiamo e cosa è solo indiscrezione

Prima dell’annuncio ufficiale, diversi siti specializzati hanno provato a ricostruire il possibile cast attraverso

movimenti discografici e indiscrezioni. Tra le analisi più citate c’è quella di All Music Italia,

rilanciata da Gay.it, che ha individuato una lista di 30 nomi “più accreditati” in vista di Sanremo

2026: un elenco che spazia da Arisa, BigMama, Carl Brave,

Dargen D’Amico, Elettra Lamborghini, Emma, Ermal Meta,

Levante, Madame, Marco Masini e Fedez in duetto, fino a

Tommaso Paradiso, Zero Assoluto e molti altri nomi trasversali per generi e

pubblico. 6

È importante sottolineare che si tratta di proiezioni e rumors, non di conferme: l’unico elenco

valido dei Big in gara è quello che Carlo Conti sta rendendo pubblico al Tg1 e che verrà riportato nei documenti e

nei canali ufficiali Rai. L’annuncio televisivo di oggi chiude di fatto la fase del “toto-cantanti” e apre quella

della promozione dei singoli brani in gara.

Regolamento: voti, giurie e collegamento con l’Eurovision

Il regolamento di Sanremo 2026 conferma l’impianto generale delle ultime edizioni, introducendo

però alcune precisazioni:

il vincitore del Festival avrà il diritto di rappresentare l’Italia all’ Eurovision Song

Contest ; in caso di rinuncia, la possibilità passa al secondo classificato e così via;

avrà il diritto di rappresentare l’Italia all’ ; in caso di rinuncia, la possibilità passa al secondo classificato e così via; la durata massima dei brani dei Big è fissata a circa 3 minuti e 30 secondi

(con tolleranze minime), mentre le Nuove Proposte devono rimanere entro i 3 minuti , in linea con

i vincoli Eurovision;

dei brani dei Big è fissata a circa (con tolleranze minime), mentre le Nuove Proposte devono rimanere entro i , in linea con i vincoli Eurovision; il sistema di voto conferma la presenza di tre blocchi: Televoto : 34%; Giuria della Sala Stampa, Tv e Web : 33%; Giuria delle Radio : 33%.

conferma la presenza di tre blocchi:

La struttura delle cinque serate ricalca lo schema già sperimentato: tutti i Big in gara nella

prima serata, poi divisione del cast nelle serate successive, serata cover il venerdì e finalissima il sabato con

Top 5 e votazione combinata delle tre giurie per decretare il vincitore. 7

Sanremo Giovani e Nuove Proposte

La sezione Nuove Proposte 2026 sarà composta da 4 artisti, selezionati in parte da

Sanremo Giovani e in parte da Area Sanremo. La finale di Sanremo Giovani,

prevista a dicembre in prima serata su Rai 1, servirà sia a definire questi posti sia a presentare i titoli dei

brani dei Big. 8

Per i giovani, il regolamento prevede una durata dei brani più contenuta e un percorso di selezione che passa da

audizioni, scremature e serate televisive, in continuità con quanto visto nelle ultime edizioni.

Cosa aspettarsi da Sanremo 2026

Guardando al quadro complessivo – date, regolamento, ruolo delle major discografiche e nomi circolati nelle

indiscrezioni – Sanremo 2026 si presenta come un’edizione che punta a:

mantenere un cast ampio e variegato , capace di unire artisti affermati, ritorni storici e voci

della scena più recente;

, capace di unire artisti affermati, ritorni storici e voci della scena più recente; dare continuità al legame con l’Eurovision , valorizzando brani adatti anche al contesto

internazionale;

, valorizzando brani adatti anche al contesto internazionale; sfruttare lo slittamento a fine febbraio per beneficiare dell’attenzione mediatica che seguirà

alle Olimpiadi invernali;

per beneficiare dell’attenzione mediatica che seguirà alle Olimpiadi invernali; confermare un sistema di voto bilanciato tra pubblico da casa, stampa, web e radio.

Per avere un quadro definitivo sui Big in gara di Sanremo 2026, il riferimento resta l’elenco

annunciato da Carlo Conti al Tg1 e le successive comunicazioni ufficiali Rai: da lì partirà il

conto alla rovescia verso le cinque serate dell’Ariston, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026.