Sanremo 2026: Carlo Conti svela i big e tutte le novità

Sanremo 2026: Conti svela i Big e tutte le novità
Carlo Conti è protagonista dell’annuncio in diretta al Tg1 delle 13.30, dove
presenta l’elenco ufficiale dei Big in gara che saliranno sul palco dell’Ariston a fine febbraio.
Un passaggio chiave che apre ufficialmente la corsa verso la 76ª edizione del Festival. 0
Le date ufficiali di Sanremo 2026
Il Festival di Sanremo 2026 si terrà come sempre al Teatro Ariston e andrà in onda
su Rai 1 da martedì 24 a sabato 28 febbraio 2026, in diretta in prima serata e in simulcast su
RaiPlay. La scelta dell’ultima settimana di febbraio non è casuale: serve a evitare la sovrapposizione con le
Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, in programma dal 6 al 22 febbraio. 1
Alla guida del Festival ci sarà ancora Carlo Conti, confermato sia come conduttore
sia come direttore artistico, per il suo secondo anno consecutivo di questa nuova
“era” e la quinta edizione complessiva firmata dal presentatore toscano. 2
L’annuncio dei Big al Tg1 e il rinvio per il lutto Vanoni
Come da tradizione, l’elenco dei Big viene comunicato in diretta al Tg1 delle 13.30. Per Sanremo
2026, l’annuncio è stato posticipato di una settimana rispetto alla data inizialmente prevista,
in segno di rispetto per la scomparsa di Ornella Vanoni, grande protagonista della storia del
Festival. 3
Al momento in cui si scrive, il cast è in fase di ufficializzazione in diretta tv: la lista definitiva dei Big
sarà quindi quella comunicata da Conti al Tg1 e riportata dai canali ufficiali Rai e dal regolamento aggiornato del
Festival.
Quanti Big in gara a Sanremo 2026?
Il regolamento di Sanremo 2026 prevede una gara principale con i Campioni/Big e una sezione
separata per le Nuove Proposte. Nei documenti ufficiali si parla inizialmente di 26 Big,
tutti in gara fin dalla prima serata, ma lo stesso Conti ha lasciato aperta la possibilità di allargare il
cast fino a 28 o 30 artisti, opzione di cui si è discusso nelle ultime settimane alla
luce delle molte candidature arrivate dalle case discografiche. 4
I titoli dei brani, invece, saranno resi noti a dicembre, in concomitanza con la finale di Sanremo Giovani,
quando verranno annunciati anche i giovani che entreranno ufficialmente nella categoria dedicata. 5
I Big in gara: cosa sappiamo e cosa è solo indiscrezione
Prima dell’annuncio ufficiale, diversi siti specializzati hanno provato a ricostruire il possibile cast attraverso
movimenti discografici e indiscrezioni. Tra le analisi più citate c’è quella di All Music Italia,
rilanciata da Gay.it, che ha individuato una lista di 30 nomi “più accreditati” in vista di Sanremo
2026: un elenco che spazia da Arisa, BigMama, Carl Brave,
Dargen D’Amico, Elettra Lamborghini, Emma, Ermal Meta,
Levante, Madame, Marco Masini e Fedez in duetto, fino a
Tommaso Paradiso, Zero Assoluto e molti altri nomi trasversali per generi e
pubblico. 6
È importante sottolineare che si tratta di proiezioni e rumors, non di conferme: l’unico elenco
valido dei Big in gara è quello che Carlo Conti sta rendendo pubblico al Tg1 e che verrà riportato nei documenti e
nei canali ufficiali Rai. L’annuncio televisivo di oggi chiude di fatto la fase del “toto-cantanti” e apre quella
della promozione dei singoli brani in gara.
Regolamento: voti, giurie e collegamento con l’Eurovision
Il regolamento di Sanremo 2026 conferma l’impianto generale delle ultime edizioni, introducendo
però alcune precisazioni:
- il vincitore del Festival avrà il diritto di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song
Contest; in caso di rinuncia, la possibilità passa al secondo classificato e così via;
- la durata massima dei brani dei Big è fissata a circa 3 minuti e 30 secondi
(con tolleranze minime), mentre le Nuove Proposte devono rimanere entro i 3 minuti, in linea con
i vincoli Eurovision;
- il sistema di voto conferma la presenza di tre blocchi:
- Televoto: 34%;
- Giuria della Sala Stampa, Tv e Web: 33%;
- Giuria delle Radio: 33%.
La struttura delle cinque serate ricalca lo schema già sperimentato: tutti i Big in gara nella
prima serata, poi divisione del cast nelle serate successive, serata cover il venerdì e finalissima il sabato con
Top 5 e votazione combinata delle tre giurie per decretare il vincitore. 7
Sanremo Giovani e Nuove Proposte
La sezione Nuove Proposte 2026 sarà composta da 4 artisti, selezionati in parte da
Sanremo Giovani e in parte da Area Sanremo. La finale di Sanremo Giovani,
prevista a dicembre in prima serata su Rai 1, servirà sia a definire questi posti sia a presentare i titoli dei
brani dei Big. 8
Per i giovani, il regolamento prevede una durata dei brani più contenuta e un percorso di selezione che passa da
audizioni, scremature e serate televisive, in continuità con quanto visto nelle ultime edizioni.
Cosa aspettarsi da Sanremo 2026
Guardando al quadro complessivo – date, regolamento, ruolo delle major discografiche e nomi circolati nelle
indiscrezioni – Sanremo 2026 si presenta come un’edizione che punta a:
- mantenere un cast ampio e variegato, capace di unire artisti affermati, ritorni storici e voci
della scena più recente;
- dare continuità al legame con l’Eurovision, valorizzando brani adatti anche al contesto
internazionale;
- sfruttare lo slittamento a fine febbraio per beneficiare dell’attenzione mediatica che seguirà
alle Olimpiadi invernali;
- confermare un sistema di voto bilanciato tra pubblico da casa, stampa, web e radio.
Per avere un quadro definitivo sui Big in gara di Sanremo 2026, il riferimento resta l’elenco
annunciato da Carlo Conti al Tg1 e le successive comunicazioni ufficiali Rai: da lì partirà il
conto alla rovescia verso le cinque serate dell’Ariston, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026.