sabato, Febbraio 28, 2026
Notizie Italia

Sanremo 2026: Sayf, Alex Britti e Mario Biondi sul palco dell’Ariston

In queste ore il Festival di Sanremo 2026 è al centro dell’attenzione online, con il tema in tendenza su diversi motori di ricerca. Tra gli artisti che stanno conquistando il pubblico c’è Sayf, che si è esibito insieme a Alex Britti e Mario Biondi sul palco dell’Ariston con la cover di ‘Hit the Road Jack’.

La classifica aggiornata vede i primi 5 cantanti dopo la terza serata, mentre la scaletta finale del festival prevede l’ordine di uscita degli artisti con tutti gli ospiti e i co-conduttori, tra cui spiccano nomi come I Pooh, Andrea Bocelli e Virginia Raffaele.

Per rimanere aggiornati su tutte le novità legate a Sanremo 2026 e approfondire gli avvenimenti legati al festival, è possibile consultare le fonti online e i siti dedicati al mondo della musica e dell’intrattenimento.

