Sanremo, show cooking e degustazione degli arrosticini Tornese: l’eccellenza abruzzese protagonista al Festival della canzone italiana

In occasione della 76esima edizione del Festival della canzone italiana, gli arrosticini dell’azienda Tornese accendono il gusto della settimana della musica a Sanremo. La storica azienda Tornese S.r.l. di Casalanguida, in provincia di Chieti, porta i suoi arrosticini d’Abruzzo nella città dei fiori per uno show cooking dedicato al prodotto simbolo della tradizione gastronomica abruzzese.

Saranno presenti 2000 arrosticini da 21 grammi, realizzati con una selezione accurata delle carni e tecnologie avanzate di conservazione che preservano qualità e gusto. Paolo Tornese, insieme ai fratelli Davide e Stefano, rappresenta la terza generazione dei Tornese che, sin dagli anni Trenta, si dedicano all’allevamento di animali e alla lavorazione delle carni. Attualmente, l’azienda ha una capacità produttiva che supera i 230.000 arrosticini al giorno, destinati sia al mercato italiano che estero.

Secondo Paolo Tornese, “Il nostro intento è portare l’Abruzzo in un contesto nazionale di grande prestigio. Vogliamo far conoscere a un pubblico ampio il nostro prodotto che è espressione autentica di tradizione, passione e competenza. La nostra partecipazione rappresenta un’opportunità concreta per divulgare ancora di più la bellezza del nostro territorio e delle sue eccellenze, non solo fuori regione ma anche all’estero, rafforzandone l’identità e il valore”.

L’azienda Tornese è anche promotrice del riconoscimento ufficiale Igp per il prodotto e porta avanti un lavoro serio e appassionato per far apprezzare sempre di più la propria eccellenza a livello nazionale e internazionale. La presenza degli arrosticini d’Abruzzo a Sanremo vuole condividere un percorso fatto di qualità, impegno costante e visione.

Lo show cooking e la degustazione degli arrosticini Tornese rappresentano un momento unico per far conoscere al pubblico i sapori autentici e le tradizioni gastronomiche dell’Abruzzo, contribuendo a promuovere la bellezza del territorio e delle sue eccellenze.