Sant’Angelo, Max Giusti protagonista delle Notti Bianche al Santangelo Outlet Village con “Bollicine Update”

Max Giusti sarà il protagonista del quarto appuntamento delle Notti Bianche al Santangelo Outlet Village. Giovedì 6 agosto, a partire dalle ore 21:30, l’artista si esibirà sul palco con il suo spettacolo “Bollicine Update”, una versione rinnovata e arricchita del suo precedente successo.

Lo show vedrà Max Giusti raccontarsi a cuore aperto, alternando momenti di comicità a riflessioni più intime sulla propria carriera, la vita quotidiana e i cambiamenti della società. Con il suo stile irriverente e ironico, l’attore affronterà temi di attualità e offrirà al pubblico nuove imitazioni e spunti comici.

L’evento sarà gratuito e per assistere seduti in platea è possibile prenotare il proprio posto tramite la Santangelo App. Il calendario delle Notti Bianche proseguirà con la performance de “I Cugini di Campagna” il 13 agosto, il Trio Centouno il 14 agosto e Cristiano Malgioglio il 20 agosto.

Durante le Notti Bianche, gli store del Santangelo Outlet Village rimarranno aperti fino alle 24:00, offrendo ulteriori promozioni sui prezzi già a saldo. Sarà inoltre possibile partecipare al concorso “Santangelo Ti Premia” tramite la Santangelo Outlet App, con premi istantanei, estrazioni mensili e una finale con numerosi riconoscimenti in palio.

Un’occasione imperdibile di divertimento e intrattenimento per tutta la famiglia al Santangelo Outlet Village.