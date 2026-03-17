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Sant’Angelo Outlet Village: “K-Pop Demon Hunter”, spettacolo e animazione per tutta la famiglia il 21 marzo

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Il Santangelo Outlet Village si prepara ad accogliere un pomeriggio speciale all’insegna della musica e dell’intrattenimento con “K-Pop Demon Hunter”, un evento gratuito che si terrà venerdì 21 marzo dalle 15:00 alle 19:00. L’evento, ispirato all’estetica del K-Pop e al concept “Demon Hunter”, vedrà performance artistiche e interpretative realizzate da cosplayer professioniste.

Il Village si trasformerà in un palcoscenico di energia e colori, offrendo ai piccoli fan – e non solo – un’esperienza immersiva tra musica, animazione e spettacolo. Il programma prevede animazione a tema con giochi organizzati e dance challenge, momenti di baby dance e intrattenimento pensati per coinvolgere bambini e famiglie.

Il momento centrale dell’evento sarà alle ore 17:00 con lo show delle Huntrix, che porteranno in scena coreografie esplosive e uno storytelling originale ispirato all’universo K-Pop. Al termine dello spettacolo, il pubblico potrà partecipare a un meet&greet con momento foto insieme alle protagoniste. Dalle 18:30 riprenderanno giochi e animazione fino alla chiusura dell’evento.

Uno show coinvolgente, caratterizzato da costumi scenografici e coreografie originali, che rende omaggio al mondo del K-Pop e alla cultura pop coreana in una chiave creativa e adatta a tutta la famiglia. L’energia del K-Pop farà da cornice perfetta per vivere una giornata di shopping e scoprire i nuovi arrivi di stagione nelle boutique del Village.

L’evento diventa così l’occasione ideale per unire divertimento, musica e stile in un pomeriggio tutto da cantare, ballare e vivere tra spettacolo e shopping al Santangelo Outlet Village.

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